Víctima narró cómo ladrones que iban en caravana fúnebre lo robaron: se llevaron hasta la moto

Cali atraviesa por un momento muy complejo en materia de seguridad. En las últimas horas, varios ciudadanos fueron asaltados por delincuentes que iban en una caravana fúnebre. Una de las víctimas narró cómo lo robaron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Me dirigía por la 8 con 25 en mi motocicleta y fui abordado por unos sujetos con arma de fuego que me hurtaron el celular, los papeles de la moto y la motocicleta”, señaló.

Y aunque las autoridades recuperaron este vehículo y otros elementos hurtados a otras personas, además de capturar a cuatro sujetos señalados por los robos y que habrían hecho parte de la caravana fúnebre, los ciudadanos se sienten inseguros en las calles.



“Los ciudadanos nos sentimos muy inseguros en Cali, porque no nos sentimos apoyados, por ejemplo, uno ya llama a la Policía por cualquier problema en el barrio y ellos ya no van. ¿Por qué? Como todo el mundo se les fue encima con el tema del paro”, dijo Gloria Patricia Cancino, habitante de la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

Vea también: Taxistas de Cali aprenderían idiomas oficiales de Afganistán ante posible llegada de migrantes

La Policía Metropolitana de Cali trabaja para capturar a otros responsables de los múltiples robos cometidos por delincuentes que iban en la caravana fúnebre.



“Seguimos con el trabajo investigativo, sabemos que hay más personas vinculadas a este proceso, ya tenemos varias filmaciones, varios denuncias de personas que fueron afectadas y vamos a continuar”, aseguró el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades señalan, además, que durante el 2021 ya son varias las bandas delincuenciales que han sido desarticuladas.

Publicidad

“Este año se han desarticulado 23 bandas dedicadas directamente al hurto a personas, hurto a comercio y hurto a motos”, señaló el general León.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirma que esta ola de inseguridad debe ser abordada con más pie de fuerza.

“Tenemos bandas criminales que hacen mucho daño en el territorio y necesitamos mayor contundencia para poderlas combatir”, indicó.

Cifras del observatorio Cali Cómo Vamos indican que, entre enero y julio del 2021, 923 automóviles fueron robados, así como 1.694 motocicletas, y se presentaron 804 hurtos a residencias.

Publicidad