COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Víctimas de secuestro de las FARC expresan su decepción por las primeras condenas a responsables

Víctimas de secuestro de las FARC expresan su decepción por las primeras condenas a responsables

Para los civiles y exmilitares que permanecieron años encadenados por esa guerrilla, el fallo de la JEP es una burla que no repara a las víctimas y aseguran que la sentencia es indignante y decepcionante.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:13 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Primera sentencia de JEP contra exsecretariado de las Farc por secuestro
