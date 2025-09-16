En vivo
COLOMBIA  / ¿Quiénes son los siete exjefes de las FARC condenados por la JEP por secuestros?

¿Quiénes son los siete exjefes de las FARC condenados por la JEP por secuestros?

Los sancionados, que no irán a la cárcel, son los integrantes del último secretariado de las FARC, quienes fueron "declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 07:16 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Exjefes de las FARC condenados por secuestros en Colombia.
En la foto, de arriba a abajo: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Exjefes de las FARC condenados por secuestros en Colombia.

