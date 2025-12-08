En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MARÍA CORINA MACHADO
LA PICOTA
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de perrita que habría robado salchichón del D1: familia contó historia detrás; "No es ladrona"

Video de perrita que habría robado salchichón del D1: familia contó historia detrás; "No es ladrona"

La familia de la perrita llamada Lucy explicó la historia detrás del video viral y aclaró el contexto real de la escena grabada en un D1 de Rionegro, Antioquia.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Video de perrita que habría robado salchichón del D1: familia contó historia detrás; "No es ladrona"
Video de perrita que habría robado salchichón del D1: familia contó historia detrás; "No es ladrona"
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad