Video de perrita que habría robado salchichón del D1: familia contó historia detrás; "No es ladrona"

El video de una perrita criolla caminando fuera de una tienda D1 con un salchichón entre los dientes se volvió viral en redes sociales y generó una ola de reacciones en Rionegro, Antioquia. Las imágenes, difundidas en X, mostraban al animal moviendo la cola mientras avanzaba por la zona peatonal, y los transeúntes, sorprendidos por la escena, no tardaron en grabarlo. En las publicaciones iniciales, la acción fue presentada como un supuesto “hurto” cometido por un perro callejero, lo cual desató humor y comentarios en línea. Sin embargo, la historia real detrás de las imágenes resultó ser distinta a la interpretación que circuló.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el clip original se observa al can salir del establecimiento con el salchichón sostenido en el hocico, lo que llevó a muchos usuarios a concluir que el producto había sido sustraído sin pagar. El hecho ocurrió mientras varios clientes entraban y salían de la tienda, y quienes presenciaron el momento reaccionaron con sorpresa ante la escena inusual. Esta primera versión se difundió de manera masiva, impulsada por el contexto del video y por quienes la replicaron sin conocer los detalles completos de lo ocurrido.

La grabación desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Pero, tras la viralización, la versión difundida fue aclarada por la propia dueña del animal, quien se comunicó con el medio regional MiOriente para precisar que se trataba de un malentendido. De acuerdo con ella, la perrita —llamada Lucy— no es una callejera ni tomó el producto sin pagar.



#INSÓLITO 🤭 A plena luz del día, un perrito entró como todo un “cliente VIP” al D1 del parque de Rionegro (Antioquia) y salió llevándose un salchichón sin pagar, ante la mirada atónita —y entre risas— de quienes estaban en el lugar; el curioso episodio quedó registrado en video. pic.twitter.com/64qG80tgx7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 1, 2025

Publicidad

Familia de perrita captada con salchichón en Rionegro habló

La dueña de Lucy explicó al medio que la historia real difiere completamente de la que se divulgó en los primeros días de diciembre. La mujer aseguró que su mascota, hoy de 10 años, fue adoptada cuando apenas tenía dos meses y desde entonces la acompaña diariamente a la tienda D1 más cercana para adquirir comida para los animales que conviven con ellas. En la entrevista, relató que es habitual que Lucy cargue en su hocico el producto que compran antes de regresar al hogar o al negocio.

Publicidad

Según detalló, “nosotros sí nos quedamos tristes porque —y lo aclaramos en los mensajes— no se lo robó. Voy y se lo compro, y ella lo carga. Fue muy mal hecho que dijeran que lo había robado”. La dueña afirmó que la difusión de la información falsa les generó molestias, pues la perra acostumbra a transportar los alimentos.

La mujer también relató que Lucy tiene cuatro hermanos perrunos y tres gatos, y por esa razón suele ser la encargada de llevar los productos. Explicó que esta dinámica hace parte de la rutina diaria entre ambas, pues la perrita acompaña a su dueña en los recorridos. Sobre esa costumbre precisó: “Ella se queda en el tapete esperando que yo vaya y compre el artículo. Cuando salgo, se lo entrego para que lo cargue y lo lleve a la casa o al negocio. No solo carga el salchichón; a veces le doy croissants, paquetes o chocolatinas, cualquier paquete que pueda cargar”.

Además de la compra habitual del salchichón de 5.000 pesos, que en ocasiones ha sido sustituido por pollo u otros productos, la mujer explicó que durante el camino de regreso realiza paradas para alimentar palomas, gallos y gallinas con maíz que recoge en su lugar de trabajo. Desde su puesto de venta de dulces, chicles y minutos ha creado un espacio donde cualquier animal puede alimentarse. Allí, según lo que contó, “sí, aquí en el puesto yo alimento gallinas y palomas. También recibimos donaciones: concentrado, dinero, maíz y tapas plásticas”.

En esa misma zona, ha dispuesto recipientes para que los animales se acerquen cuando lo necesiten. Sobre ese punto dijo: “Tenemos cocas para sacar el alimento cuando llegan los animales y dejamos agua disponible para los perritos. El bebedero se lava a diario y se le pone agua fresca”.

Publicidad

Tras la difusión masiva del video, la dueña también se refirió a la importancia de respetar a los animales y al daño que puede causar la desinformación. A través de MiOriente envió un mensaje relacionado con el cuidado de los seres vivos, especialmente en temporadas en las que el uso de pólvora aumenta. En sus palabras: “Ante todo, respeto por los animales. Son seres vivos que merecen apoyo. Y ahora más que nunca debemos hacer una campaña no a la pólvora, porque ellos sufren mucho. Tengo perritos que se alteran y dejan de comer. No solo los perros: también los gatos y los pajaritos sufren”.

La mujer insistió en que la versión que señalaba a Lucy como autora de un robo es incorrecta. “No es que ella se haya robado un salchichón, porque ella ladrona no es. Sino que ese día quién sabe quién grabó el video y dijo eso, que es una mentira”, explicó. Agregó que la perrita llegó a su familia hace una década: “Lucy es una perrita adoptada, a ella la botaron con una hermanita. Cuando tenía como dos mesecitos organizaron una jornada de adopción en un centro comercial de Rionegro. Mi hija se fue a colaborar a ese evento, allá se enamoró de Lucy y se la trajo. Eso fue ya hace 10 años”, detalló.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.