Video indignante: rescatan a mono cariblanco con grave enfermedad por encierro y uso de pañales

El primate se encuentra en un centro de rehabilitación mientras se cura de las heridas. Por haber estado en cautiverio, se desconoce si podrá ser liberado en su hábitat natural o dependerá de cuidados humanos de por vida.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de oct, 2025
Noticias Caracol - 2025-10-16T230757.691.jpg
El animal estuvo en cautiverio durante varios meses y adquirió complejas heridas por pañalitis. -
Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

