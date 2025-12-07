En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / VIDEO| Momento exacto de explosión de motobomba en Balboa, Cauca, que dejó 13 heridos, incluida niña

VIDEO| Momento exacto de explosión de motobomba en Balboa, Cauca, que dejó 13 heridos, incluida niña

Un nuevo atentado terrorista se presentó durante la tarde del pasado sábado 6 de diciembre en el municipio de Balboa, Cauca. Una motocicleta con explosivos fue detonada en pleno centro urbano y provocó terror entre los habitantes del lugar. Por ahora se registran 13 heridos, incluida una niña de solo siete años, y afectaciones materiales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Atentado en Cauca
El hecho provocó un fuerte incendio que arrasó con el edificio del Comité de Cafeteros Balboa (Caficauca). -
Fotos: redes sociales

