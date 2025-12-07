VIDEO| Momento exacto de explosión de motobomba en Balboa, Cauca, que dejó 13 heridos, incluida niña

Un grave atentado terrorista se registró la noche del pasado sábado 6 de diciembre en el municipio de Balboa, Cauca. Los habitantes del casco urbano quedaron conmocionados luego de que una moto cargada con explosivos estallara en una concurrida zona. El ataque afectó principalmente a la población civil, dejando hasta ahora un saldo de trece personas heridas, entre ellas una niña de tan solo siete años.



Video clave del incidente

La fuerte explosión también provocó un voraz incendio en el edificio del Comité de Cafeteros de Balboa (Caficauca), que destruyó prácticamente todas las instalaciones. Imágenes de la tragedia, documentadas por cámaras de seguridad, lograron captar los momentos exactos en que detonó el vehículo cargado con explosivos, lo que desató una ola de pánico entre transeúntes y comerciantes.

Un hombre que conducía un vehículo negro, al percatarse de lo ocurrido, descendió del carro y empezó a correr despavorido. Otras personas que se encontraban cerca también huyeron del lugar sin conocer con precisión qué estaba sucediendo. Dando clic al siguiente enlace de X podrá ver el video del momento exacto del hecho.



Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo se pronunció y rechazó los hechos, haciendo un especial llamado a la protección de los niños y la población civil en medio de estos hostigamientos. En su comunicado también dio a conocer que en esta zona operan dos grupos armados que podrían estar relacionados con el incidente, debido a sus recientes anuncios de escaladas violentas.

"Una vez más, el Cauca sufre las consecuencias de una guerra injustificada. La detonación de una moto bomba en el casco urbano de Balboa, cerca de la estación de Policía, dejó alrededor de 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años. En este municipio hacen presencia al menos dos grupos armados, incluyendo las disidencias de la línea de alias 'Iván Mordisco', que han anunciado y desplegado una escalada violenta en varias regiones del país y del departamento. Este atentado constituiría una nueva infracción al derecho internacional humanitario, en particular por desconocer el principio de distinción, que obliga a proteger y respetar a la población civil", explicó la entidad.Así mismo, las autoridades rechazaron lo ocurrido y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, envió un claro mensaje en contra de la violencia de los grupos armados ilegales que operan en este territorio.



"La violencia de los grupos armados vuelve a golpear al Cauca. El ataque con motobomba en Balboa, que deja preliminarmente siete heridos e incendia la Cooperativa de Caficultores, es un atentado contra la dignidad de un pueblo trabajador", agregó.

El Gerente de la FNC se Pronuncia

Germán Alberto Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), también condenó los actos violentos, haciendo un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional.



"Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo", dijo.Bahamón agregó:

"Con profunda indignación condenamos el atentado con 'moto bomba' perpetrado en el punto de compra de café del municipio, donde operaba nuestro laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa. Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad. Nos solidarizamos plenamente con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre. No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad. Hacemos un llamado urgente y respetuoso a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, es imperativo retomar el control del territorio y proteger a nuestra población civil".

