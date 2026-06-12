Emiten boletín extraordinario sobre actividad del volcán Puracé y cadena volcánica Los Coconucos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, emitió este viernes un boletín extraordinario referente al seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, entre los que se encuentran el volcán Puracé.

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"Desde las horas de la noche del miércoles 10 de junio y hasta el momento de publicación del presente boletín (11:00 a. m. 12 de junio), se ha registrado un incremento importante en la ocurrencia de eventos sísmicos en el volcán Puracé respecto a lo reportado en semanas anteriores. Las señales sísmicas se asocian con movimiento de fluidos (gases y líquidos provenientes del magma y su interacción con el sistema hidrotermal) debajo de su cráter, localizadas a profundidades menores a 3 km", explicó el SGC en el boletín.



¿Qué se sabe de la actividad volcánica?

De acuerdo con la entidad y diversos reportes de habitantes de la zona, ha incrementado el número de emisiones diarias de ceniza. "Se han dispersado hacia el nororiente y el noroccidente, alcanzando alturas de hasta 1,5 km sobre la cima del volcán", indicó el SGC, agregando que la sismicidad asociada con fracturamiento de rocas al interior del volcán continúa ocurriendo debajo de los volcanes Puracé y Piocollo a profundidades entre 1 y 3 km.

A pesar de esta actividad, el estado de alerta se mantiene en estado de alerta Amarilla, es decir, "volcán activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones". "Por otro lado, continúan las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera, el proceso de deformación superficial entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga y las anomalías térmicas al interior del cráter del volcán Puracé que se detectan a través de las imágenes satelitales y que se han reportado en los boletines semanales emitidos cada martes", agregó la entidad.



El Servicio Geológico Colombiano es la entidad que realiza el monitoreo permanente de la actividad volcánica en el país. "Las variaciones observadas en el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos indican que el sistema continúa evolucionando y es posible que se presenten nuevas emisiones de ceniza que se dispersarán de acuerdo con la dirección predominante de los vientos. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de cambios adicionales en la actividad volcánica que puedan dar lugar a manifestaciones superficiales de mayor aporte energético", concluyeron en el boletín.

Hoy, 12 de junio de 2026, algunos de ustedes continuaron reportándonos caída de ceniza en zonas aledañas al volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos. 📣 En este video, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, comparte cuál… pic.twitter.com/p8FiRUmJXy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 12, 2026