Presunto homicida de dos hermanas quedó en libertad, pero un descuido suyo permitió su recaptura

Hace dos años, una familia en El Guamo, Tolima, atravesó por un dolor profundo cuando las hermanas Laura Camila, de 23 años, y Angela Lorena Gómez Guerrero, de 13, fueron asesinadas. El presunto homicida fue capturado el mismo mes de los hechos, abril de 2024, en Bogotá. El sujeto quedó en libertad hace pocos días, pero la pericia de las autoridades permitió su recaptura.

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Se trata de alias Picoloro o Pico de Loro, un hombre que en su momento fue señalado de asesinar a disparos a las dos hermanas cuando fueron sorprendidas en su vivienda de El Guamo el día 7 de abril de 2024. Su nombre real es Ismael Eduardo Acosta González, y solo tres días antes de cometer este aberrante crimen había salido de la cárcel Picaleña, de Ibagué, por vencimiento de términos. En ese entonces, compareció en una audiencia pública y se le impuso medida de aseguramiento.

Noticias Caracol conoció que hace aproximadamente tres días el hombre quedó en libertad por vencimiento de términos del caso. Al parecer, este hombre decidió volver a los mismos pasos una vez puso pie fuera de la prisión. Y es que en el desarrollo de un operativo, la Policía Nacional capturó a Picoloro por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.



El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima resaltó que en el marco del Plan Cazador también fueron capturadas otras tres personas: alias Yoyo, “Leiner” o “Pluma Blanca”. Los dos últimos presentaban anotaciones o antecedentes por delitos como homicidio y violencia intrafamiliar. Los resultados fueron posibles por el trabajo articulado entre la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN, inteligencia policial y el Grupo de Operaciones Especiales GOES, quienes mediante órdenes de policía judicial adelantaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en diferentes residencias del municipio de El Espinal.



Durante los procedimientos fueron incautados:

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01 arma de fuego tipo revólver.

09 cartuchos calibre .38.

05 cartuchos calibre 9 milímetros.

Aproximadamente 1.000 dosis de marihuana.

300 dosis de bazuco.

03 equipos móviles celulares.

01 arma traumática con 15 cartuchos.

Bolsas plásticas utilizadas presuntamente para dosificación de sustancias estupefacientes.

María Paula Rodríguez Rozo

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