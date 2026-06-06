Video | Susto en centro comercial Unicentro de Medellín tras colapso de techo: varios lesionados

Una emergencia se registró durante la tarde de este sábado 6 de junio de 2026 en el centro comercial Unicentro Medellín, luego de que parte de una estructura ubicada en uno de los accesos de la edificación se desprendiera, generando momentos de preocupación entre visitantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con la información entregada inicialmente por las autoridades locales, el incidente obligó a la activación de los protocolos de atención y respuesta por parte de la administración del complejo comercial, así como la intervención de organismos de emergencia de la ciudad.

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Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín llegaron al sitio para apoyar las labores de atención tras el colapso de una cubierta. De manera preliminar, el reporte oficial indicó que entre siete y diez personas presentaron lesiones leves y recibieron valoración médica por parte de los equipos de salud que acudieron a la emergencia.



"El centro comercial activó de inmediato sus protocolos y realizó la atención inicial. De manera preliminar, se reportan entre 7 y 10 personas con lesiones leves, quienes están siendo atendidas por los organismos de salud", indicó el funcionario.

Entre 7 y 10 personas están siendo atendidas por lesiones leves sufridas por el colapso de una cubierta, o parte de un techo, en el centro comercial Unicentro de Medellín, confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

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Así ocurrió la emergencia en Unicentro Medellín

La situación se presentó en horas de la tarde en una de las zonas de acceso al centro comercial. Posteriormente, la administración de Unicentro Medellín emitió un comunicado en el que explicó que el incidente correspondió al desprendimiento de unas placas de drywall que hacían parte del cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana.

"En la tarde de hoy, sábado 06 de junio de 2026, se presentó el desprendimiento de unas placas de drywall perteneciente al cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana. De manera inmediata se activaron los protocolos de atención y respuesta establecidos por el Centro Comercial, orientados a proteger la integridad de nuestros visitantes, comerciantes y colaboradores".

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La administración señaló que los protocolos contemplaron acciones inmediatas para proteger a visitantes, comerciantes y colaboradores, mientras se realizaban las primeras evaluaciones sobre las condiciones de la estructura afectada. "Se contó con el apoyo oportuno de los organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el servicio de atención médica EMI, quienes realizaron la valoración de las personas presentes en el lugar".

Mientras desde la Alcaldía se informó de manera preliminar sobre la existencia de entre siete y diez lesionados con afectaciones leves, el centro comercial indicó en su comunicación oficial que, tras la atención realizada por los organismos de emergencia, no se registraban personas con lesiones de gravedad asociadas al hecho.

En el mismo comunicado, la administración del centro comercial informó que, una vez atendida la emergencia y asegurada la zona comprometida, las actividades del establecimiento continuaron desarrollándose con normalidad. "Unicentro Medellín opera con normalidad y mantiene su compromiso permanente con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos sus visitantes, comerciantes y colaboradores", agregaron.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co