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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Videos | Feid sorprendió a estudiantes de la UdeA con inesperada aparición en actividad académica

Videos | Feid sorprendió a estudiantes de la UdeA con inesperada aparición en actividad académica

La presentación del artista fue una de las grandes sorpresas de la semana estudiantil que dio inicio a varios días de actividades culturales, académicas y de integración en la Universidad de Antioquia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Videos | Feid sorprendió a estudiantes de la UdeA con inesperada aparición en actividad académica
Así fue la presentación -
Cortesía - Captura de pantalla

La apertura de la semana estudiantil de la Universidad de Antioquia tuvo este martes 2 de junio un invitado inesperado que desató la emoción de cientos de estudiantes. Entre aplausos, gritos y euforia, el cantante colombiano Feid apareció en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria, en Medellín, durante el inicio de las actividades programadas para esta celebración académica y cultural.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el artista fue recibido por la comunidad universitaria. Las imágenes registran la reacción de los asistentes, quienes no ocultaron su entusiasmo al ver llegar al intérprete de música urbana. El ambiente festivo estuvo acompañado por la presencia de Tito, la mascota de la institución inspirada en un mono tití gris, que también participó de la jornada y animó a los estudiantes durante el evento.

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La aparición de Feid se convirtió en una de las grandes sorpresas de la programación de apertura de la Semana Estudiantil, una iniciativa que reúne actividades culturales, artísticas y académicas orientadas a fortalecer la participación y el encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria.

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El vínculo de Feid con la Universidad de Antioquia

Las actividades comenzaron desde las 3:00 de la tarde en la Plazoleta Central del Campus Medellín de la Universidad de Antioquia. Allí se llevaron a cabo diferentes presentaciones artísticas que sirvieron como punto de partida para una agenda que se extenderá hasta el próximo 11 de junio.

Entre los momentos más destacados estuvo precisamente la participación de Feid, compositor, productor discográfico y uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional dentro del género urbano.

La presencia del cantante en la institución tiene además un componente especial. Jorge Mario Villada, padre del artista, ha sido profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia durante varias décadas, una relación que ha permitido que Feid mantenga una cercanía con la Alma Máter desde diferentes etapas de su vida.

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De acuerdo con la información compartida por la universidad, ese vínculo fue determinante para que el artista se sumara a la apertura de la Semana Estudiantil y compartiera su música con los estudiantes.

La presentación contó además con el respaldo de Good Kidz, la fundación impulsada por Feid y su familia, organización que desarrolla proyectos enfocados en el fortalecimiento del desarrollo humano mediante actividades formativas, recreativas, artísticas y lúdicas.

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¿Qué significa la semana estudialtil para la UdeA'

La Semana Estudiantil es liderada y promovida por los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario. Su propósito principal es fortalecer los vínculos entre los estudiantes, promover reflexiones sobre el cuidado de los espacios universitarios y reconocer las distintas formas de apropiación cultural y participación dentro de la institución.

Por eso, la apertura no solo estuvo marcada por la presencia de Feid. Durante la jornada también se unieron la música y el fútbol a través de la participación de la Banda Sinfónica de la UdeA, integrantes de la Murga del Indigente y miembros de la Banda de Los del Sur.

Con la inesperada aparición de Feid y una multitudinaria respuesta de los asistentes, la Semana Estudiantil comenzó con una jornada que rápidamente fue sensación en redes sociales y que dejó imágenes memorables para la comunidad de la institución.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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