En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / ¿Cómo se contagia la supergripa H3N2? Epidemiólogo explica los síntomas y como prevenirla

¿Cómo se contagia la supergripa H3N2? Epidemiólogo explica los síntomas y como prevenirla

Tras la confirmación del primer caso de H3N2 en América Latina, especialistas advierten sobre su fácil propagación y entregan recomendaciones para reducir el riesgo de contagio.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
H3N2
Experto explica los riesgos del H3N2-
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad