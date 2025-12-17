En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Duro relato de patrullera que enfrentó a disidencias durante 10 horas en Buenos Aires, Cauca

Duro relato de patrullera que enfrentó a disidencias durante 10 horas en Buenos Aires, Cauca

La uniformada Karen Yuliana Semanate habló con Noticias Caracol y entregó detalles de cómo fue el brutal ataque en la estación de Policía, la reacción de ella y de sus compañeros y cómo, en medio de la ofensiva, recataron a una perrita.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Duro relato de patrullera que enfrentó a disidencias durante casi 10 horas en Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad