Volcán Puracé cambia a alerta naranja, confirma Gestión del Riesgo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirma que el estado de alerta por actividad volcánica del Puracé cambia a naranja. La alerta naranja se define como alistamiento. Este estado aplica a un volcán que ha registrado cambios importantes en los parámetros monitoreados.

El estado de alerta anterior del volcán Puracé era alerta amarilla. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) había mantenido previamente la alerta amarilla para el sistema volcánico de Los Coconucos, ubicado en el oriente del Cauca.

Noticia en desarrollo