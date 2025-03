Así está el volcán Puracé que permanece en alerta amarilla: UNGRD entregó medidas

El volcán Puracé, cadena volcánica Los Coconucos en el departamento del Cauca, sigue en alerta amarilla debido a la actividad que ha mostrado en las últimas semanas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llegó a este punto para coordinar medidas de respuesta en caso tal de que se desarrolle una emergencia.

Además, la entidad compartió una serie de fotografías mostrando cómo luce actualmente el cráter del volcán, el cual está ubicado a 4.630 metros sobre el nivel del mar. Añadió que para llegar a la cumbre debieron hacerlo acompañados del Servicio Geológico Colombiano, la guardia indígena, la Defensa Civil y el Instituto Nacional de Vías.

Medidas a tener en cuenta sobre el volcán Puracé - UNGRD

Carlos Carillo Arenas, director de la UNGRD, informó que pese a que aún sigue la alerta amarilla, hay que recordar que es una cadena volcánica que está activa, por ende asistieron a la zona para así gestionar un plan de acción ante eventos que puedan desencadenarse, “para eso, estamos implementando el Plan Nacional de Preparación y Respuesta para la actividad del volcán Puracé. Además, reforzaremos el suministro de agua potable con carrotanques y una planta potabilizadora, y gestionaremos la entrega de asistencia humanitaria de emergencia en el marco de la calamidad pública decretada por el municipio de Puracé”.

Estado de alerta en el volcán Puracé no cambiará

El estado de alerta de este volcán no cambiará debido a que los monitoreos que ha realizado el Servicio Geológico Colombiano han indicado que “son típicas de baja energía”, pues “los registros de las emisiones de gases, las temperaturas del volcán, la actividad sísmica y las fracturas permiten concluir técnicamente que estos son eventos de baja energía, por lo cual no consideramos un cambio próximo del estado de alerta”, recalcó el director de la entidad, Julio Fierro Morales.

Medidas a tener en cuenta sobre el volcán Puracé

La UNGRD trajo a colación la importancia de trabajar de manera conjunta con la Gobernación del Cauca para adecuar refugios que garanticen un lugar a salvo para las comunidades que se lleguen a ver afectadas en caso tal de que el volcán incremente su actividad.

