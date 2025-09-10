Publicidad

Cabezote sección CULTURA Noticias Caracol 2025 DK
CULTURA  / Mompox se prepara para cuatro días de música, cultura y transformación
Mompox se prepara para cuatro días de música, cultura y transformación

Del 17 al 20 de septiembre, las calles de este histórico municipio del Caribe se llenarán de jazz, arte, gastronomía y una programación que promete cuatro días inolvidables.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:08 p. m.
MOMPOX 3-convertido-a-1280x720.jpeg
Mompox se viste de fiesta.