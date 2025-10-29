En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cómo postularse a las más de 700 vacantes de empleo que hay en Bogotá y ganar hasta $5 millones

Cómo postularse a las más de 700 vacantes de empleo que hay en Bogotá y ganar hasta $5 millones

Más del 70% de estas oportunidades están destinadas a personas sin formación universitaria, en distintos sectores económicos de la ciudad. Le contamos cómo puede postularse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Abren más de 700 vacantes de empleo para trabajar en Bogotá
Abren más de 700 vacantes de empleo para trabajar en Bogotá. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad