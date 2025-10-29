Cómo postularse a las más de 700 vacantes de empleo que hay en Bogotá y ganar hasta $5 millones

Bogotá abrió una nueva convocatoria de empleo con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para los ciudadanos que buscan ingresar o reingresar al mercado formal. En total, son 738 vacantes las que estarán disponibles durante la semana comprendida entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, una oferta que prioriza los perfiles con menor nivel educativo y que busca fortalecer la inclusión laboral en Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entidad encargada de liderar la convocatoria, 520 de las vacantes están dirigidas a personas que no cuentan con formación técnica, tecnológica o profesional. En ese grupo se encuentran 49 plazas para quienes tienen primaria, 155 para quienes alcanzaron la básica secundaria y 316 para bachilleres.

Los salarios varían según el cargo y el nivel de formación, con rangos que van desde un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) hasta cuatro SMMLV, lo que representa condiciones laborales competitivas en el mercado capitalino.



No obstante, también se ofrecen oportunidades para perfiles con formación técnica, tecnológica y profesional, con remuneraciones que pueden llegar hasta nueve SMMLV, dependiendo de la experiencia y el tipo de labor. Las vacantes cubren sectores diversos como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, lo que refleja la variedad de opciones disponibles en la economía de la ciudad.



Abren más de 700 vacantes de empleo para trabajar en Bogotá

La convocatoria incluye una amplia gama de ocupaciones, tanto en el ámbito operativo como en áreas técnicas y profesionales. Entre las opciones se encuentran:



Docente de matemáticas-física

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Profesional en mercadeo y publicidad

Asesor comercial (supernumeraria)

Operador de tienda

Guarda de seguridad

Operador de bus

Auxiliar de planta

Asesor comercial

Operario de producción

Desarrollador

Developer back y front Jr

Analista

Arquitecto

Consultor

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Recepcionistas bilingües

Gestores de cobranza

Auxiliar de bodega

Gestor punto de venta – conductor

Asesor comercial senior wholesale

Especialista en operación de plataformas

Ejecutivo comercial

Líder de planeación y control financiero

Operario de confección

Asociado Jr laboral

Asesor comercial y soporte técnico

Analista de comercio exterior

Profesional senior mercadeo wholesale

Senior accountant

Ingeniero desarrollador

Coordinador de facturación para agencia de aduanas

Ingeniero de soluciones

Especialista de operaciones

Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios

Servicio de gestoría baja complejidad

Servicio de gestoría media complejidad

Líder de mejora continua

Analista de datos

Asistente logístico

Analista planeación

Auxiliar de carga

Asesor comercial, ventas

Profesor sector gastronomía

Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles

Profesor sector audiovisual y animación

Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular

Profesional en educación especial

Docente de tecnología

Docente de español

Docente de preescolar

Docente de primaria

Docente de inglés

Docente de matemáticas

Docente de física

Conductor C2

Auxiliar de ruta

"En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal", señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.



¿Cómo postularse a las más de 700 vacantes de empleo que hay en Bogotá?

Los interesados en participar deben registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo, plataforma oficial que centraliza la información sobre las vacantes disponibles. A través de este sitio se puede consultar el listado completo de cargos y los requisitos específicos para cada uno. O los interesados pueden ingresar a este link.



Además, la entidad invitó a los ciudadanos a suscribirse al canal de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde se comparten de manera periódica nuevas ofertas, convocatorias, ferias laborales y oportunidades de formación gratuita.



Ferias de empleo que habrá en Bogotá esta semana

Como parte de las estrategias para ampliar el acceso a la información y acompañar a los buscadores de empleo, durante esta semana también se llevarán a cabo tres ferias laborales con 330 vacantes adicionales, así como la presencia de la Unidad Móvil de Empleo en la localidad de Bosa.

Del 27 al 30 de octubre, los servicios de orientación y postulación se prestarán en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51), mientras que del 31 de octubre al 1 de noviembre la Unidad se trasladará al Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur – 24S).

La atención al público será de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía. En estos puntos se ofrecerá acompañamiento gratuito para quienes requieran orientación ocupacional, apoyo en la elaboración de hojas de vida o asesoría para aplicar a las ofertas.

