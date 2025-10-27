En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Bogotá anunció 738 ofertas de empleo y muchas son para bachilleres: pagos son de hasta $5 millones

Bogotá anunció 738 ofertas de empleo y muchas son para bachilleres: pagos son de hasta $5 millones

Personas que solo hayan culminado básica primaria o bachillerato podrán acceder a estas ofertas de trabajo siempre y cuando vivan en la capital del país. Estas son las condiciones y el paso a paso para aplicar.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
¿Quiere trabajar con la Registraduría? Paso a paso para postularse a más de 2.000 ofertas de empleo
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad