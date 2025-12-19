Resultados Caribeña Día hoy: último sorteo viernes 19 de diciembre de 2025 y números ganadores

El sorteo de La Caribeña Día, una de las loterías con mayor tradición y seguimiento en la región norte de Colombia, ha cumplido una nueva jornada este viernes 19 de diciembre de 2025. Miles de ciudadanos que depositaron su confianza en esta modalidad de chance ya pueden verificar si sus números coinciden con el reporte oficial de la tarde.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este juego, que se caracteriza por su puntualidad, mantiene su horario habitual de las 2:30 p. m. todos los días, ofreciendo a los apostadores una oportunidad diaria de cambiar su suerte antes del cierre de la jornada laboral.



Resultados Caribeña Día último sorteo viernes 19 de diciembre de 2025

Número ganador : 4824

: 4824 Quinta cifra: 1

¿Fue usted el ganador? Verifique los números

Para reclamar el premio en La Caribeña Día, es indispensable que el número jugado concuerde con el resultado oficial en el orden y la modalidad de apuesta seleccionada. Las combinaciones que entregan premios se dividen en:



Cuatro cifras: El premio mayor para quien acierte la serie completa en orden exacto.

El premio mayor para quien acierte la serie completa en orden exacto. Tres cifras: Pago para los aciertos de las tres últimas cifras del sorteo.

Pago para los aciertos de las tres últimas cifras del sorteo. Dos cifras ("Pata") y una cifra ("Uña"): Modalidades que permiten ganar montos menores acertando el final de la combinación.

Guía para el cobro seguro del premio

Si su boleto coincide con los números favorecidos este 19 de diciembre, tenga en cuenta las siguientes directrices para garantizar un cobro exitoso:



Estado del tiquete: el comprobante físico es el único respaldo legal para el cobro. Debe estar íntegro, sin tachaduras, enmendaduras o cualquier daño que dificulte su lectura. Reverso diligenciado: es obligatorio completar los datos personales solicitados en la parte posterior del boleto. Identificación oficial: el ganador debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad original. Puntos de atención: para premios iguales o que superen los $100.000, el trámite debe realizarse en puntos de red autorizados para cumplir con los procesos de validación y seguridad.

Otras opciones para jugar este viernes

Si los resultados de La Caribeña Día no le favorecieron, la programación de juegos de azar en Colombia continúa durante el resto del día:

Sorteos de la tarde: Sinuano Día (2:30 p. m.) y Motilón Tarde (3:00 p. m.).

Sinuano Día (2:30 p. m.) y Motilón Tarde (3:00 p. m.). Sorteos de la noche: para quienes prefieren el horario nocturno, destacan La Caribeña Noche y Sinuano Noche, ambos a las 10:30 p. m., además del Super Astro Luna.

Es importante recordar que, de acuerdo con la normativa nacional, todos los premios de azar están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes, lo que se verá reflejado en el monto neto entregado al ganador.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 16 diciembre 2025 8297 Caribeña Noche 16 diciembre 2025 6784 Caribeña Día 15 diciembre 2025 4819 Caribeña Noche 15 diciembre 2025 6244 Caribeña Día 14 diciembre 2025 0406 Caribeña Noche 14 diciembre 2025 4393 Caribeña Día 13 diciembre 2025 4366 Caribeña Noche 13 diciembre 2025 4936 Caribeña Día 12 diciembre 2025 5982 Caribeña Noche 12 diciembre 2025 5990 Caribeña Día 11 diciembre 2025 3726 Caribeña Noche 11 diciembre 2025 2491 Caribeña Día 10 diciembre 2025 0935 Caribeña Noche 10 diciembre 2025 1541 Caribeña Día 09 diciembre 2025 4922 Caribeña Noche 09 diciembre 2025 0281 Caribeña Día 08 diciembre 2025 7294 Caribeña Noche 08 diciembre 2025 3954 Caribeña Día 07 diciembre 2025 5050 Caribeña Noche 07 diciembre 2025 2720 Caribeña Día 06 diciembre 2025 6598 Caribeña Noche 06 diciembre 2025 5275 Caribeña Día 05 diciembre 2025 2693 Caribeña Noche 05 diciembre 2025 0287 Caribeña Día 04 diciembre 2025 4484 Caribeña Noche 04 diciembre 2025 4144 Caribeña Día 03 diciembre 2025 1001 Caribeña Noche 03 diciembre 2025 0579 Caribeña Día 02 diciembre 2025 4014 Caribeña Noche 02 diciembre 2025 8275 Caribeña Día 01 diciembre 2025 3426 Caribeña Noche 01 diciembre 2025 1886

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL / NOTICIAS CARACOL