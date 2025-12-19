Resultados Caribeña Día hoy: último sorteo viernes 19 de diciembre de 2025 y números ganadores

Publicidad
El sorteo de La Caribeña Día, una de las loterías con mayor tradición y seguimiento en la región norte de Colombia, ha cumplido una nueva jornada este viernes 19 de diciembre de 2025. Miles de ciudadanos que depositaron su confianza en esta modalidad de chance ya pueden verificar si sus números coinciden con el reporte oficial de la tarde.
Este juego, que se caracteriza por su puntualidad, mantiene su horario habitual de las 2:30 p. m. todos los días, ofreciendo a los apostadores una oportunidad diaria de cambiar su suerte antes del cierre de la jornada laboral.
Para reclamar el premio en La Caribeña Día, es indispensable que el número jugado concuerde con el resultado oficial en el orden y la modalidad de apuesta seleccionada. Las combinaciones que entregan premios se dividen en:
Si su boleto coincide con los números favorecidos este 19 de diciembre, tenga en cuenta las siguientes directrices para garantizar un cobro exitoso:
Si los resultados de La Caribeña Día no le favorecieron, la programación de juegos de azar en Colombia continúa durante el resto del día:
Es importante recordar que, de acuerdo con la normativa nacional, todos los premios de azar están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes, lo que se verá reflejado en el monto neto entregado al ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|16 diciembre 2025
|8297
|Caribeña Noche
|16 diciembre 2025
|6784
|Caribeña Día
|15 diciembre 2025
|4819
|Caribeña Noche
|15 diciembre 2025
|6244
|Caribeña Día
|14 diciembre 2025
|0406
|Caribeña Noche
|14 diciembre 2025
|4393
|Caribeña Día
|13 diciembre 2025
|4366
|Caribeña Noche
|13 diciembre 2025
|4936
|Caribeña Día
|12 diciembre 2025
|5982
|Caribeña Noche
|12 diciembre 2025
|5990
|Caribeña Día
|11 diciembre 2025
|3726
|Caribeña Noche
|11 diciembre 2025
|2491
|Caribeña Día
|10 diciembre 2025
|0935
|Caribeña Noche
|10 diciembre 2025
|1541
|Caribeña Día
|09 diciembre 2025
|4922
|Caribeña Noche
|09 diciembre 2025
|0281
|Caribeña Día
|08 diciembre 2025
|7294
|Caribeña Noche
|08 diciembre 2025
|3954
|Caribeña Día
|07 diciembre 2025
|5050
|Caribeña Noche
|07 diciembre 2025
|2720
|Caribeña Día
|06 diciembre 2025
|6598
|Caribeña Noche
|06 diciembre 2025
|5275
|Caribeña Día
|05 diciembre 2025
|2693
|Caribeña Noche
|05 diciembre 2025
|0287
|Caribeña Día
|04 diciembre 2025
|4484
|Caribeña Noche
|04 diciembre 2025
|4144
|Caribeña Día
|03 diciembre 2025
|1001
|Caribeña Noche
|03 diciembre 2025
|0579
|Caribeña Día
|02 diciembre 2025
|4014
|Caribeña Noche
|02 diciembre 2025
|8275
|Caribeña Día
|01 diciembre 2025
|3426
|Caribeña Noche
|01 diciembre 2025
|1886
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL / NOTICIAS CARACOL