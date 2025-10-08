La ciudad de Colombia más cara para pagar arriendo este 2025 no es Bogotá: precios por las nubes

Durante más de una década, Bogotá ha sido reconocida como la ciudad más costosa para vivir en Colombia, especialmente en lo que respecta al mercado de arriendo. Su condición de capital, centro político y económico del país, junto con una alta demanda de vivienda, la posicionó consistentemente en la cima de los precios de alquiler. Sin embargo, esa hegemonía ha llegado a su fin.

Un reciente estudio del Banco de la República, basado en datos recopilados entre 2008 y 2024, revela un cambio significativo en el panorama urbano colombiano. Por primera vez en 16 años, Bogotá ha sido desplazada del primer lugar en el ranking de ciudades con los arriendos más altos. Este giro en la tendencia plantea preguntas sobre las dinámicas del mercado inmobiliario, el crecimiento urbano y los factores que están impulsando el encarecimiento de la vivienda en otras regiones del país.



¿Cuál es la ciudad más cara para pagar arriendo en Colombia?

La respuesta, aunque sorprendente para algunos, es clara: Medellín se ha convertido en la ciudad más cara para arrendar vivienda en Colombia. Así lo confirma el documento técnico elaborado por los investigadores Luis Armando Galvis-Aponte, Adriana I. Ortega-Arrieta y Adriana M. Rivera-Zárate, publicado por el Banco de la República.

El estudio, titulado “Disparidades regionales en los precios de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia: 2008-2024”, analiza en profundidad el comportamiento del mercado de alquiler en las principales ciudades del país. Utilizando métodos estadísticos avanzados para ajustar los precios por calidad, tamaño y ubicación de las viviendas, los investigadores lograron establecer comparaciones más precisas entre regiones.



Los resultados muestran que Medellín ha superado a Bogotá en precios de arriendo ajustados, convirtiéndose en la ciudad con el costo más elevado para alquilar vivienda. Esta conclusión no se basa únicamente en cifras nominales, sino en un análisis riguroso que considera las características de las viviendas y las condiciones del mercado local.



¿Por qué Medellín lidera el ranking?

El ascenso de Medellín como la ciudad más costosa para arrendar no es producto del azar. Diversos factores han contribuido a este fenómeno:



Transformación urbana y reputación internacional: Medellín ha sido reconocida internacionalmente por sus avances en urbanismo, movilidad y calidad de vida. Esto ha atraído inversión extranjera, turismo y migración interna, aumentando la demanda de vivienda.

Medellín ha sido reconocida internacionalmente por sus avances en urbanismo, movilidad y calidad de vida. Oferta limitada en zonas de alta demanda: barrios como El Poblado, Laureles y Envigado concentran gran parte de la demanda de vivienda de estratos medios y altos . La oferta en estas zonas es limitada, lo que presiona al alza los precios.

barrios como El Poblado, Laureles y Envigado concentran gran parte de la demanda de vivienda de estratos medios y altos Crecimiento del mercado de vivienda en arriendo: en Medellín, como en otras ciudades, ha aumentado el número de hogares que optan por arrendar en lugar de comprar. Esto se debe a factores económicos, laborales y sociales, como la flexibilización del empleo y el retraso en la formación de hogares propietarios.

en Medellín, como en otras ciudades, ha aumentado el número de hogares que optan por arrendar en lugar de comprar. Esto se debe a factores económicos, laborales y sociales, como la flexibilización del empleo y el retraso en la formación de hogares propietarios. Atractivo para nómadas digitales y extranjeros: Medellín se ha convertido en un destino popular para trabajadores remotos y expatriados, quienes suelen tener mayor capacidad de pago que el promedio local, lo que distorsiona el mercado y eleva los precios.

Datos clave del estudio

El informe del Banco de la República ofrece cifras contundentes que ilustran la magnitud del fenómeno del encarecimiento del arriendo en Colombia. En primer lugar, se destaca que el mercado de arriendo urbano alcanzó un valor de $26,4 billones en 2024, lo que equivale al 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta cifra refleja la importancia creciente del alquiler como modalidad de acceso a la vivienda en el país.

Además, se observa un cambio significativo en la estructura de los hogares colombianos. La proporción de hogares arrendatarios pasó del 32% en 2008 al 40,5% en 2024, lo que evidencia una tendencia sostenida hacia el alquiler como alternativa frente a la compra de vivienda. Este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la flexibilización del empleo, el aumento de la movilidad laboral y los cambios en los patrones de formación familiar.



Otro hallazgo relevante del estudio es que las diferencias de precios entre ciudades pueden alcanzar hasta un 25%, incluso después de realizar ajustes por calidad, tamaño y ubicación de las viviendas. Esto indica que el costo de arrendar no solo varía por el tipo de inmueble, sino también por la dinámica específica de cada mercado urbano.

Finalmente, el informe establece que Medellín lidera el ranking de precios ajustados de arriendo, seguida por Bogotá, Bucaramanga, Cali y Manizales. Esta clasificación marca un cambio histórico en el liderazgo del mercado de alquiler en Colombia, desplazando a la capital del país después de más de una década en el primer lugar.

El encarecimiento del arriendo en Medellín tiene múltiples implicaciones que van más allá del mercado inmobiliario. Esto afecta directamente el costo de vida de los habitantes, especialmente de aquellos que no cuentan con vivienda propia. Esto puede generar presiones económicas en los hogares, reducir el ahorro y limitar el acceso a otros bienes y servicios.

Además, puede provocar desplazamientos residenciales hacia zonas periféricas o municipios cercanos, donde los precios son más bajos. Este fenómeno, conocido como “gentrificación”, puede alterar la composición social de los barrios tradicionales y generar tensiones entre residentes antiguos y nuevos.

De otro lado, el aumento de los precios de arriendo puede tener efectos sobre la movilidad laboral, dificultando que trabajadores de ingresos medios y bajos vivan cerca de sus lugares de empleo. Esto, a su vez, puede aumentar los tiempos de desplazamiento y afectar la productividad. El fenómeno plantea desafíos para la política pública, especialmente en lo que respecta a la regulación del mercado de arriendo, la promoción de vivienda asequible y la planificación urbana.

