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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Aliste su boleto para que compruebe si es el ganador del sorteo de este miércoles, 8 de abril. Siga EN VIVO los resultados de Antioqueñita Día con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Antioqueñita Día 8 de abril de 2026: números ganadores de hoy
Antioqueñita Día 8 de abril de 2026: números ganadores de hoy -
Antioqueñita - Getty Images

Este miércoles 8 de abril de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Antioqueñita Día. La jugada está programada para las 10:00 de la mañana y podrá verse en directo a través de Teleantioquia. También habrá transmisión por YouTube en los canales que cuentan con autorización para emitir el sorteo.

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Desde la organización recuerdan la importancia de cuidar bien el billete. Los tiquetes que estén rotos, rayados, mojados o con cualquier señal de alteración no se reciben para el pago de premios, incluso si los números coinciden con los resultados oficiales. Para evitar inconvenientes, se recomienda conservar el billete completo y en buen estado. Tener el tiquete legible y sin daños es necesario para poder reclamar cualquier premio que resulte ganador.

sultados Antioqueñita Día del 8 de abril de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

¿Cómo se juega el chance Antioqueñita?

El juego Antioqueñita Día se basa en seleccionar una combinación de cuatro cifras. También existe la posibilidad de incluir una quinta cifra mediante la modalidad conocida como La Quinta. La participación consiste en elegir los números, pagar el valor establecido y esperar la publicación del resultado oficial.

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Para jugar, la persona acude a un punto autorizado, ya sea una tienda, una agencia o un puesto ubicado en la vía pública. Allí elige la combinación de cuatro cifras, con la opción de agregar una quinta, y realiza el pago correspondiente. Al finalizar la transacción, recibe un comprobante que certifica su participación en el sorteo.

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El sorteo se lleva a cabo en horas de la mañana. Las extracciones se realizan con equipos que muestran en cámara las esferas utilizadas para definir los números ganadores. Los resultados se difunden posteriormente en plataformas digitales y distintos medios informativos.

Si la combinación apostada resulta ganadora, inicia el proceso de reclamación del premio. El participante debe presentar el comprobante en el punto autorizado y verificar la coincidencia entre los números del tiquete y los publicados oficialmente. En caso de premios de menor valor, el pago se entrega en el mismo lugar. Cuando el monto es mayor, el desembolso se realiza mediante una transferencia bancaria. Todo el procedimiento está diseñado para garantizar orden y cumplimiento.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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