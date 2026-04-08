En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUERRA EN MEDIO ORIENTE
ARTEMIS II
CASO UNGRD
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Rappi responde a la millonaria sanción por parte de la SIC e interpondrá recursos

Rappi responde a la millonaria sanción por parte de la SIC e interpondrá recursos

La empresa detrás de la plataforma de domicilios Rappi respondió a la reciente sanción y millonaria multa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 8 de abr, 2026
Comparta en:
Rappi responde a la millonaria sanción por parte de la SIC e interpondrá recursos
Imagen de referencia de trabajador de Rappi y sanción de la SIC en contra de la empresa.
Pexels/SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) anunció este miércoles una millonaria multa en contra de RAPPI S.A.S., empresa que maneja la plataforma de domicilios del mismo nombre. La entidad aseguró que la decisión se tomó tras encontrar que se habían vulnerado los derechos de los consumidores en varios aspectos.

Entre las consecuencias en contra de Rappi, esta la multa de más de $4.000 millones por incumplir con la normativa, vulnerar los derechos del consumidor y no cumplir con las instrucciones dadas por la SIC por medio de una resolución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"En los últimos cinco años, Rappi ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones al régimen de protección al consumidor. Dichas decisiones fueron confirmadas en las instancias de recurso. Esta reincidencia fue un factor relevante para determinar la gravedad de las multas impuestas", se lee en el comunicado de la SIC.

Últimas Noticias

  1. Dorado Mañana 8 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Mañana 8 de abril de 2026: cuáles son los números ganadores -
    El Dorado - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

  2. Antioqueñita Día 8 de abril de 2026: números ganadores de hoy
    Antioqueñita Día 8 de abril de 2026: números ganadores de hoy -
    Antioqueñita - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: números ganadores

Entre las razones de la decisión de la SIC se encuentran problemas en la calidad del servicio; incumplimiento de la garantía legal; cobros sin autorización e información insuficiente sobre membresías; falta de información sobre precios por unidad de medida (PUM); publicidad engañosa; información incompleta en promociones y ofertas; inclusión de cláusulas abusivas; y la falta de un mecanismo adecuado para seguimiento de PQRs.

¿Cuál fue la respuesta de Rappi ante la sanción de la SIC?

La empresa compartió un comunicado poco después del anuncio de la SIC de sancionar a la empresa. "Frente a la notificación de la SIC, en Rappi recibimos la decisión con respeto y reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando conjuntamente con las autoridades. Operamos millones de órdenes al día en el país, que en su gran mayoría se completan de forma satisfactoria", comienza diciendo el texto.

Rappi indicó que "cada caso cuenta y que debemos mejorar continuamente la experiencia de nuestros usuarios", diciendo que más allá del proceso en curso con la SIC, seguirán invirtiendo en tecnología y fortaleciendo los canales de atención para reducir los tiempos de respuesta a los clientes.

Por último, la empresa aseguró que como parte del proceso legal, ejercerán su derecho a "interponer los recursos que proceden sobre la decisión, presentando información adicional sobre las acciones y mejoras implementadas. Nuestro foco es claro: elevar el estándar de servicio y responder a la confianza de quienes usan Rappi todos los días".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rappi

Superintendencia de Industria y Comercio

Comercio

Publicidad

Publicidad

Publicidad