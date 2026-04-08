Rappi responde a la millonaria sanción por parte de la SIC e interpondrá recursos

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) anunció este miércoles una millonaria multa en contra de RAPPI S.A.S., empresa que maneja la plataforma de domicilios del mismo nombre. La entidad aseguró que la decisión se tomó tras encontrar que se habían vulnerado los derechos de los consumidores en varios aspectos.



Entre las consecuencias en contra de Rappi, esta la multa de más de $4.000 millones por incumplir con la normativa, vulnerar los derechos del consumidor y no cumplir con las instrucciones dadas por la SIC por medio de una resolución.

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"En los últimos cinco años, Rappi ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones al régimen de protección al consumidor. Dichas decisiones fueron confirmadas en las instancias de recurso. Esta reincidencia fue un factor relevante para determinar la gravedad de las multas impuestas", se lee en el comunicado de la SIC.

Entre las razones de la decisión de la SIC se encuentran problemas en la calidad del servicio; incumplimiento de la garantía legal; cobros sin autorización e información insuficiente sobre membresías; falta de información sobre precios por unidad de medida (PUM); publicidad engañosa; información incompleta en promociones y ofertas; inclusión de cláusulas abusivas; y la falta de un mecanismo adecuado para seguimiento de PQRs.



¿Cuál fue la respuesta de Rappi ante la sanción de la SIC?

La empresa compartió un comunicado poco después del anuncio de la SIC de sancionar a la empresa. "Frente a la notificación de la SIC, en Rappi recibimos la decisión con respeto y reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando conjuntamente con las autoridades. Operamos millones de órdenes al día en el país, que en su gran mayoría se completan de forma satisfactoria", comienza diciendo el texto.



Rappi indicó que "cada caso cuenta y que debemos mejorar continuamente la experiencia de nuestros usuarios", diciendo que más allá del proceso en curso con la SIC, seguirán invirtiendo en tecnología y fortaleciendo los canales de atención para reducir los tiempos de respuesta a los clientes.



Por último, la empresa aseguró que como parte del proceso legal, ejercerán su derecho a "interponer los recursos que proceden sobre la decisión, presentando información adicional sobre las acciones y mejoras implementadas. Nuestro foco es claro: elevar el estándar de servicio y responder a la confianza de quienes usan Rappi todos los días".

