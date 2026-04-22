Así funciona la nueva opción de Nequi que permite a venezolanos recibir dinero del exterior

El banco digital Nequi habilitó una nueva función que permite a ciudadanos venezolanos residentes en Colombia recibir dinero del exterior directamente en la aplicación, lo que beneficiaría a una parte importante de esta población que depende de transferencias internacionales como fuente de apoyo económico para gastos cotidianos, vivienda o alimentación,

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De acuerdo con la entidad, son más de 724.000 los usuarios venezolanos que ya utilizan la aplicación en el país. Según la compañía, los servicios más utilizados por este grupo están relacionados con transferencias de dinero, pagos a través de plataformas electrónicas como PSE y manejo básico de recursos digitales. La empresa señaló además que desde 2024 los ciudadanos venezolanos con PPT pueden registrarse en la aplicación y acceder a una cuenta de depósito de bajo monto.

"Durante 2025, los usuarios venezolanos en Nequi crecieron un 64,9%, una señal de que cada vez más personas están encontrando en herramientas digitales, como Nequi, una forma simple y segura de manejar su plata y recibir ingresos del exterior. Poder hacerlo sin enredos puede marcar una diferencia significativa en su día a día", indicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.



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La nueva función de Nequi para recibir remesas desde el exterior

La novedad de Nequi consiste en la activación de la recepción de dinero desde el exterior directamente en Nequi. Con esta función, los usuarios pueden recibir remesas enviadas desde más de 180 países a través de redes de envío de dinero asociadas y mediante la opción de "giros a un link". De acuerdo con la información entregada, el dinero recibido se acredita directamente en el saldo disponible de la cuenta dentro de la aplicación, sin necesidad de intermediarios físicos o trámites adicionales en oficinas.



La funcionalidad está integrada dentro del apartado "Servicios", en la sección "Finanzas", bajo el nombre "Traer plata del exterior". Desde allí, los usuarios pueden gestionar la activación del servicio y consultar el proceso para recibir transferencias internacionales. El mecanismo de recepción de remesas se desarrolla completamente dentro de la plataforma digital. Para esto, el usuario debe ingresar a la opción habilitada y seguir una serie de pasos iniciales.



El usuario debe abrir la aplicación de Nequi y dirigirse al menú principal. Allí debe buscar la sección "Servicios" , luego ingresar a "Finanzas" y seleccionar la opción "Traer plata del exterior" . En este espacio se centraliza la función para recibir dinero desde otros países.

, luego ingresar a y seleccionar la opción . En este espacio se centraliza la función para recibir dinero desde otros países. Dentro de la opción, la aplicación muestra una explicación general del funcionamiento de las remesas. También se presentan los productos disponibles para recibir dinero del exterior, como transferencias a través de redes de envío internacionales y la opción de giros mediante enlace.

Si el usuario no ha recibido remesas antes, el sistema solicita diligenciar un formulario básico. Allí se deben ingresar datos personales como identificación, información de contacto y otros campos requeridos para activar el servicio. Este paso solo se realiza una vez.

como identificación, información de contacto y otros campos requeridos para activar el servicio. Este paso solo se realiza una vez. Una vez enviados los datos, la plataforma valida la información y habilita la función de recepción de dinero del exterior. Después de este proceso, el usuario queda listo para recibir transferencias internacionales en su cuenta.

Cuando la transacción es procesada, el dinero llega directamente al saldo disponible dentro de Nequi. No es necesario realizar trámites adicionales ni retirar el dinero en puntos físicos para que se acredite.

No es necesario realizar trámites adicionales ni retirar el dinero en puntos físicos para que se acredite. Una vez recibido, el saldo puede ser utilizado de inmediato para diferentes operaciones dentro de la aplicación. Entre ellas están pagos en comercios, transferencias a otros usuarios, recargas, compras en línea, ahorro o retiro en efectivo según las opciones disponibles.

La entidad explicó que el servicio ya se encuentra habilitado dentro de la aplicación para usuarios que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos contar con documento válido en Colombia bajo la figura de Permiso por Protección Temporal (PPT).

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co