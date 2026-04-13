Resultados Baloto y Revancha último sorteo del lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de ilusión para miles de apostadores en todo el territorio nacional, este lunes 13 de abril de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más emblemáticos y esperados en Colombia. Con millonarios acumulados en juego, la expectativa se mantiene en todo lo alto, ya que estos sorteos representan para muchos la posibilidad de transformar su realidad financiera con un solo acierto.



Como es habitual en estos eventos de gran relevancia, la transparencia y la seguridad son los pilares fundamentales del proceso. El sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos y auditorías que garantizan que la extracción de las balotas numeradas sea totalmente confiable. Miles de jugadores siguen con atención la transmisión oficial, la cual suele realizarse hacia las 11:00 p. m. a través de canales autorizados y plataformas digitales, permitiendo conocer en tiempo real las combinaciones que podrían cambiar la vida de los colombianos.



Resultados Baloto y Revancha último sorteo del lunes 13 de abril de 2026

Baloto

Números ganadores : 11-26-12-21-4

: 11-26-12-21-4 Superbalota: 06

Revancha

Números ganadores : 19-17-42-38-21

: 19-17-42-38-21 Superbalota: 05

Es importante recordar que, independientemente de los resultados finales, cada sorteo mantiene viva la esperanza de la comunidad, consolidando a Baloto y Revancha como pilares del entretenimiento y la suerte en el país. Para aquellos que buscan verificar sus tiquetes, las autoridades recomiendan siempre acudir a los canales oficiales del operador, puntos de venta físicos o medios de comunicación de alta credibilidad.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para quienes deseen sumarse a la próxima oportunidad, el proceso es sencillo pero requiere de estrategia o confianza en el azar. El participante debe elegir cinco números entre el 1 y el 43, y adicionalmente una superbalota entre el 1 y el 16. Con esta misma combinación, y mediante el pago de la modalidad correspondiente, el jugador participa en los dos sorteos: Baloto y Revancha, los cuales funcionan con combinaciones independientes entre sí.

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En cuanto a los costos, el valor actual para jugar la apuesta completa (Baloto más la opción de Revancha) es de $9.000 pesos, IVA incluido. Si el jugador opta únicamente por el sorteo de Baloto, el costo es de $6.000 pesos. Las apuestas pueden realizarse de forma manual, eligiendo los números de preferencia, o de forma automática, permitiendo que el sistema genere una combinación aleatoria. En caso de resultar favorecido en esta jornada, el primer paso fundamental es conservar el tiquete original en perfecto estado, dado que es el único documento válido para reclamar cualquier premio. Para los premios menores, el cobro puede gestionarse en los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país.

Sin embargo, si se trata de un premio mayor, el ganador deberá iniciar un proceso formal que incluye la verificación del tiquete, la presentación de documentos de identidad y la asesoría directa del operador del juego. Es vital tener en cuenta que, según la normativa vigente en Colombia, se aplican los descuentos legales por impuestos y retenciones. Las autoridades suelen recomendar a los nuevos millonarios mantener la discreción, buscar asesoría financiera profesional y tomar decisiones responsables para asegurar su bienestar a largo plazo. Con la realización de este sorteo de lunes, Baloto y Revancha reafirman su popularidad, manteniendo una regularidad de tres sorteos por semana (lunes, miércoles y sábados), lo que permite que los acumulados crezcan rápidamente cuando no se registra un ganador, elevando así el interés nacional para la siguiente jornada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

