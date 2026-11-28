Los apostadores en Colombia siguen de cerca el sorteo de Dorado Noche correspondiente a este sábado 28 de noviembre de 2026. Conozca el número ganador oficial, la quinta cifra y las recomendaciones clave para reclamar los premios de manera segura y legal en todo el territorio nacional.



Este sábado 28 de noviembre de 2026 se realizó una nueva jornada del chance Dorado Noche, uno de los juegos de suerte y azar con mayor participación en Colombia. Miles de jugadores en distintas regiones del país estuvieron atentos a la extracción de las balotas para verificar si sus combinaciones resultaron favorecidas en el sorteo nocturno. A continuación, se presenta el reporte oficial del sorteo correspondiente a la jornada de hoy, bajo la supervisión de los delegados encargados de garantizar la transparencia del proceso.



¿Qué número cayó en Dorado Noche hoy, 28 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el informe oficial emitido tras el cierre de la transmisión del sorteo, la combinación ganadora del premio principal de Dorado Noche para este sábado es la siguiente:



Números ganadores: 1944

1944 La “Quinta” cifra: 0

Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar detenidamente los dígitos impresos en su colilla o comprobante digital, verificando que coincidan exactamente con la fecha del sorteo y la modalidad apostada antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Es fundamental recordar que el acierto del premio principal depende de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta, ya sea directo o combinado, conforme a los parámetros establecidos en el plan de premios vigente del operador.



¿Qué hacer en caso de ganar el chance Dorado Noche?

Si el tiquete coincide con los resultados oficiales del sorteo de este sábado, el ganador debe seguir un protocolo específico para hacer efectivo el cobro de su dinero sin contratiempos:



Conservar el tiquete en perfecto estado: El comprobante físico es el único documento válido al portador para reclamar el premio. No debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas ni daños que impidan leer el código de seguridad o los números apostados. En caso de apuestas realizadas a través de canales digitales autorizados, se debe presentar el comprobante electrónico y el documento de identidad registrado. Verificar el monto del premio: Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial donde se adquirió el tiquete. Para sumas superiores a los topes establecidos por cada operador, el ciudadano deberá acercarse a una oficina principal o sucursal bancaria autorizada. Presentar documentación oficial: Para iniciar el proceso de pago, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original (o documento de identidad válido en Colombia) junto con el tiquete ganador y diligenciar los formularios de conocimiento del cliente exigidos por las normas de control financiero. Tener en cuenta los plazos legales: De acuerdo con la normativa colombiana sobre juegos de suerte y azar, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar el premio. Superado ese término, opera la prescripción del derecho al cobro.

Retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en loterías, chances y demás juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes establecidas en el Estatuto Tributario Nacional.

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Cuando el valor del premio supera el tope legal fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) —equivalente a 48 UVT—, el operador está obligado a aplicar una retención en la fuente del 20 % por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Este descuento se realiza directamente en el momento del desembolso, por lo que el ganador recibe el valor neto correspondiente tras la deducción fiscal.



Adicionalmente, dependiendo del monto total transferido y del medio de pago utilizado, pueden aplicarse otros gravámenes financieros de ley, como el Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000), según las condiciones de la entidad pagadora.



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente en puntos de venta físicos y plataformas digitales debidamente autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular, administrar y vigilar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Participar en sorteos legales garantiza que el pago de los premios esté respaldado financieramente y que los resultados cuenten con auditoría permanente. Asimismo, los recursos recaudados por la operación legal de juegos como el chance se transfieren directamente al sistema de salud pública de los departamentos y municipios del país, contribuyendo a la atención médica de millones de colombianos. Para verificar si un operador cuenta con licencia vigente, los usuarios pueden consultar el portal oficial de Coljuegos antes de efectuar cualquier apuesta.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.