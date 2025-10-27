En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Bancolombia anuncia compensación para usuarios afectados por fallas en sus canales: esto recibirán

Bancolombia anuncia compensación para usuarios afectados por fallas en sus canales: esto recibirán

Debido a la caída de Bancolombia y Nequi el pasado 24 de octubre, varios usuarios tuvieron problemas para realizar pagos, consultar saldos y hasta retirar en cajeros automáticos. Esto dijo la entidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Usuarios afectados por la caída de Bancolombia recibirán compensación directa
Usuarios afectados por la caída de Bancolombia recibirán compensación directa -
Bancolombia - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad