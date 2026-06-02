Remates de viviendas con Davivienda: casas y apartamentos desde $55 millones; cómo participar

El mercado de vivienda en 2026 muestra un cambio en la forma de compra. Muchas personas están optando por vivienda usada frente a proyectos nuevos. El alza en costos de construcción, el acceso al crédito y los tiempos de entrega han llevado a buscar alternativas. En este escenario aparecen los remates de entidades financieras, entre ellas Davivienda.



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Los remates reúnen inmuebles que pasaron a manos del banco por procesos de crédito no pagado. En ese punto, la entidad busca vender estas propiedades para recuperar cartera. Esto abre la puerta a precios por debajo del promedio del mercado. Se encuentran casas y apartamentos desde cerca de $55 millones, según zona y estado del bien. Este tipo de compra no funciona igual que la compra tradicional. Tiene etapas, reglas y riesgos que deben entenderse antes de participar.



¿Qué son los remates y por qué existen?

Un remate es la venta de un inmueble que está ligado a un proceso judicial o a una recuperación de cartera. En este caso, el banco actúa como propietario o como actor dentro del proceso. El objetivo es vender el bien y recuperar dinero. Estos inmuebles pueden estar ocupados, desocupados o en trámite legal. Por eso el precio puede ser menor frente a otros inmuebles similares. No se trata de una oferta abierta como en portales inmobiliarios. Cada caso tiene condiciones sobre pago, visitas y entrega. Davivienda dispone de un portafolio de bienes en esta situación. Allí se incluyen casas, apartamentos, lotes y locales ubicados en diferentes ciudades.

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Las propiedades en remate no siempre se anuncian en canales comunes. En el caso de Davivienda, se publican en su portal de bienes disponibles o a través de aliados. También aparecen en plataformas de subastas o listas de activos. En estos espacios se puede revisar ubicación, valor base, estado del proceso y condiciones de venta. Algunos inmuebles se pueden visitar, otros no. Esto depende del avance legal o del estado de ocupación. Es clave revisar cada ficha. No todos los bienes tienen entrega inmediata. Tampoco todos permiten financiación directa.



Casas desde $55 millones en remates de Davivienda

Noticias Caracol le comparte alguna de las viviendas que están ofreciendo en este remate. Hay depósitos desde los 6 millones de pesos y casas desde los $55.400.000:



Casa en $55.400.000

Ubicación: Saravena, Arauca

Barrio: La Esperanza

Dirección: CL 35 A 16 - 60

Código de activo: 000000004183

Código interno: BRP000000004183

Área: 69.7 m²

Habitaciones: 2

Baños: 1

Estrato: 2

Descripción: Sala, comedor, baño, 2 habitaciones, cocina y patio

Apartamento en $110 millones

Ubicación: Barrio Ciudad Jardín

Dirección: CL 53 SUR 35 - 04, Etapa 4

Código de activo: 000000003111

Área: 51.83 m²

Habitaciones: 3

Baños: 2

Balcones: 2

Estrato: 3

Descripción: Sala, comedor, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, patio interior y 2 balcones

Casa en $6.800.000

Tipo de inmueble: Depósito

Ubicación: Cartagena, Bolívar

Barrio: Manga

Dirección: CR 24 26 - 76, Depósito 2, Edificio Acquamare R.P.H.

Código de activo: 000000003898

Código interno: BRP000000003898

Área: 0.9 m²

Descripción: Depósito ubicado en el piso 2, no tiene puertas

Participación: 100%

Interés registrado: 600 favoritos

Apartamento en Melgar en $172 millones

Ubicación: Barrio Versalles

Dirección: CR 19 5 - 43, Apartamento 302, Bloque 4, Garajes 33 y 34

Código de activo: 000000004667

Área: 66.38 m²

Habitaciones: 2

Baños: 2

Parqueadero: 2 garajes

Estrato: 5

Descripción: Sala, comedor, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, balcón y 2 garajes

Apartamento en Madrid en $191.000.000

Conjunto: Natura P.H.

Dirección: CL 1 24 - 70, Apartamento 1102, Torre 29

Código de activo: 000000003750

Código interno: BRP000000003750

Área: 58.47 m²

Habitaciones: 3

Baños: 2

Balcón: 1

Estrato: 4

Descripción: Sala, comedor, estudio, 2 baños, 3 habitaciones, cocina y balcón

Interés registrado: 3.7K favoritos

¿Cómo participar en un remate de Davivienda?

Participar requiere seguir varios pasos. El primero es ingresar a la página web de Davivienda a través del siguiente enlace: https://bienesalalcancedetodos.davivienda.com/inmuebles-de-vivienda. El segundo paso es elegir el inmueble. Luego se revisan las condiciones del proceso. En algunos casos se trata de subastas, en otros de venta directa. En subastas, se fija un valor base. Los interesados presentan posturas. Gana quien cumpla condiciones y ofrezca el valor requerido según reglas del proceso. En ventas directas, el banco fija un precio. Si el comprador acepta y cumple requisitos, se avanza con la compra.

En ambos casos se solicita documentación básica. Esto incluye identificación, soporte de ingresos y en algunos casos certificación bancaria. El pago puede ser de contado o con crédito, si el bien lo permite. También se exige un depósito previo en procesos de subasta. Este dinero sirve como garantía de participación.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL