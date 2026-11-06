Caribeña Día resultados de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes este viernes de una nueva edición de Caribeña Día, uno de los chances más tradicionales de la región Caribe. Gracias a su frecuencia de sorteos, variedad de modalidades de apuesta y posibilidad de jugar desde montos bajos, este juego mantiene una alta demanda entre los usuarios que buscan comprobar diariamente si resultaron favorecidos.

La jornada de este 6 de noviembre de 2026 permitió una nueva oportunidad para quienes registraron sus números en los puntos autorizados. Una vez concluido el sorteo, los participantes comenzaron a revisar sus tiquetes para verificar coincidencias con la combinación ganadora y conocer si obtuvieron algún premio.



Resultado de Caribeña Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

La edición correspondiente a este viernes ya fue realizada y los jugadores pueden verificar sus apuestas con la información oficial del sorteo. Estos son los resultados:



Número ganador: 9188

Quinta balota: 3

Los usuarios deben comparar estos números con los registrados en su comprobante original para determinar si lograron algún acierto dentro de las modalidades habilitadas por el juego.



Caribeña Día, uno de los chances más tradicionales de Colombia

La Caribeña Día hace parte de los sorteos permanentes que operan en Colombia bajo la modalidad de chance. Su popularidad se concentra especialmente en los departamentos de la Costa Caribe, aunque sus resultados son consultados diariamente en distintas regiones del país. El juego permite que cada participante seleccione un número entre 0000 y 9999, además de elegir el valor que desea apostar según sus preferencias. Una vez registrada la jugada, el sistema genera un tiquete que sirve como soporte para validar cualquier eventual premio.

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Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario de realización del sorteo. La jornada de Caribeña Día se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde, horario en el que son sorteadas las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota. La transmisión del sorteo se realiza a través de Telecaribe, mientras que los resultados oficiales son publicados posteriormente en plataformas autorizadas y redes de comercialización del chance.



Modalidades de juego disponibles

Una de las características que ha contribuido a la permanencia de Caribeña Día es la diversidad de opciones de apuesta. Los jugadores pueden participar mediante distintas categorías de acierto:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

El valor del premio dependerá de la modalidad escogida y del nivel de coincidencia con el resultado oficial del sorteo.



¿Cuánto paga Caribeña Día?

Según la información divulgada por operadores y publicaciones especializadas, el plan de premios contempla pagos para quienes acierten una, dos, tres o cuatro cifras. Entre las referencias más conocidas se encuentran los premios de cuatro cifras directas, que entregan hasta 4.500 veces el valor apostado por peso jugado. También existen recompensas para modalidades combinadas y para quienes logran acertar únicamente las dos últimas cifras o la última cifra del número ganador.



Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que es el documento que permite validar la apuesta realizada. Para reclamar premios también suele exigirse la presentación del documento de identidad y otros requisitos dependiendo del monto obtenido. Las autoridades y operadores recomiendan realizar las verificaciones únicamente a través de canales oficiales y puntos autorizados para evitar inconvenientes durante el proceso de pago.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL