Sinuano Día último resultado de hoy, 6 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados de Sinuano Día son seguidos diariamente por miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde este chance se mantiene como uno de los juegos de azar más populares. Cada jornada, los participantes esperan conocer el número favorecido para verificar si lograron acertar alguna de las modalidades disponibles y acceder a los premios establecidos por el operador.

Este viernes 6 de noviembre de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de Sinuano Día, cuyo resultado ya fue divulgado a través de los canales oficiales. Los jugadores ahora revisan sus tiquetes para comprobar si resultaron ganadores en alguna de las categorías de apuesta habilitadas.



Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

El sorteo correspondiente a este viernes ya se llevó a cabo:



Número ganador: 0223

Tres primeras cifras: 022

Tres últimas cifras: 223

Dos últimas cifras: 23

Quinta balota: 0

Los apostadores pueden comparar estos números con los registrados en sus comprobantes para determinar si obtuvieron algún acierto dentro de las modalidades autorizadas por el juego.



¿Qué es el Sinuano Día?

Sinuano Día es un chance colombiano con amplia tradición en la Costa Caribe. Su nombre está relacionado con el río Sinú y forma parte de una familia de sorteos que incluye también a Sinuano Noche, ofreciendo dos oportunidades diarias a los jugadores para participar.

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El juego permite realizar apuestas sobre números de hasta cuatro cifras y ofrece diferentes alternativas de participación según las preferencias de cada usuario. Gracias a su frecuencia diaria y amplia cobertura, se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados en el país.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

Uno de los datos más buscados por los usuarios es el horario oficial del sorteo. Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde, incluyendo domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los chances con mayor frecuencia de juego en Colombia.



La transmisión se realiza a través de Telecaribe, mientras que los resultados son publicados posteriormente en plataformas autorizadas y puntos de venta oficiales. Los participantes pueden seleccionar números desde el 0000 hasta el 9999 y escoger la modalidad que prefieran. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas o superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cada modalidad tiene una forma distinta de determinar los ganadores y ofrece premios acordes con la dificultad del acierto.



Plan de premios del Sinuano Día

El chance cuenta con un esquema de pagos basado en la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la información divulgada habitualmente por operadores y medios especializados, las modalidades incluyen premios para quienes acierten una, dos, tres o cuatro cifras. Las categorías más consultadas por los jugadores son:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras.

Una cifra.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y verificar el resultado únicamente a través de canales autorizados. Para iniciar el proceso de cobro es necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador según el monto obtenido. En algunos casos, especialmente para premios de mayor cuantía, pueden requerirse formularios adicionales y certificaciones bancarias para completar el proceso de pago.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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