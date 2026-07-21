¿Busca trabajo en Bogotá? Hay más de 3.000 vacantes disponibles en julio: cómo aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una nueva jornada de intermediación laboral con más de 3.200 oportunidades de empleo en Bogotá. La oferta incluye vacantes para personas con educación básica, bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas, además de ferias de empleo dirigidas a población con discapacidad, migrantes, jóvenes, mujeres y personas sin experiencia. La convocatoria está abierta para personas con distintos niveles de formación, desde quienes cuentan con educación primaria o bachillerato hasta técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas e incluso candidatos con estudios de maestría.



¿Cuáles son las vacantes de empleo disponibles?

Del total de ofertas anunciadas, 1.668 estarán disponibles mediante el Servicio Público de Empleo, plataforma que permite a los aspirantes registrar su hoja de vida y postularse a las convocatorias que mejor se ajusten a su perfil. Las restantes 1.540 vacantes serán ofertadas en diferentes ferias presenciales organizadas durante la semana en distintos puntos de la ciudad. Según explicó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, estas jornadas buscan acercar los procesos de selección a la ciudadanía y reducir las barreras de acceso para quienes necesitan incorporarse al mercado laboral.

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"En Bogotá creemos que el empleo debe ser una oportunidad para todas las personas, sin importar su nivel de formación o el momento de su trayectoria laboral. Por eso seguimos trabajando para conectar el talento de la ciudad con las necesidades del sector productivo, ofreciendo oportunidades para quienes buscan su primer empleo, para personas con experiencia y también para perfiles altamente especializados", indicó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico. Siga este cronograma de ofertas que habrá esta semana:



Feria de empleo para personas con discapacidad

Uno de los eventos programados será una feria de empleo exclusiva para personas con discapacidad. La actividad se realizará el miércoles 22 de julio en el Parque de Lourdes y contará con más de 1.000 vacantes disponibles. Durante la jornada, los asistentes podrán entregar su hoja de vida, participar en entrevistas con las empresas vinculadas al proceso y recibir orientación relacionada con la construcción de su perfil ocupacional. La administración distrital indicó que esta iniciativa hace parte de las acciones para promover una mayor participación laboral de las personas con discapacidad y facilitar su acceso a procesos de selección.



Jornada de empleo en el Centro Empresarial Dorado Plaza

Ese mismo miércoles también se desarrollará otra feria de empleo en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 85D-55. En este punto estarán disponibles alrededor de 180 vacantes para diferentes cargos relacionados con el sector de la construcción, servicios técnicos y actividades financieras. Entre los perfiles requeridos se encuentran gestores de soluciones financieras, ayudantes de obra con y sin experiencia, auxiliares eléctricos, técnicos eléctricos con tarjeta CONTE entre las categorías T1 y T6, técnicos HVAC y técnicos hidráulicos. Los aspirantes podrán acercarse directamente al lugar para participar en los procesos de selección programados por las empresas asistentes.



Jornada dirigida a la población migrante

La programación también incluye una feria laboral orientada a la población migrante. Esta actividad se llevará a cabo el viernes 24 de julio entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Centro Integral de Atención al Migrante de Suba (Pinar), ubicado en la calle 153 No. 98A-60. El objetivo es facilitar el acceso de esta población a oportunidades de empleo formal y fortalecer su integración al mercado laboral mediante procesos de selección realizados por empresas participantes.



Oportunidades para jóvenes, mujeres y personas sin experiencia

Dentro de las vacantes disponibles mediante el Servicio Público de Empleo también existen convocatorias orientadas a grupos específicos de la población. De las 1.668 ofertas publicadas, 968 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y los 28 años; 953 vacantes priorizan la contratación de mujeres; mientras que 597 representan oportunidades para personas que aún no cuentan con experiencia laboral. En la distribución también se incluyen 496 vacantes para personas con discapacidad; 219 dirigidas a mayores de 50 años y 149 enfocadas en perfiles profesionales.

Los aspirantes pueden registrar su hoja de vida en la plataforma de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y revisar el cronograma de las ferias de empleo que se realizarán durante la semana.



Lista completa de vacantes disponibles esta semana en Bogotá

Analista de aduanas.

Analista de control financiero.

Analista de experiencia del proveedor.

Analista de soporte administrativo.

Analista de servicios de mantenimiento.

Asistente administrativa (o).

Asistente administrativa (o) en salud.

Auxiliar contable.

Auxiliar de almacén.

Auxiliar de archivo.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de corte textil.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de instalación motorizado (a).

Auxiliar de panadería y pastelería.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de tecnología.

Auxiliar logístico (a) conductor (a).

Ayudante de obra.

Apoyo administrativo.

Conductor (a) con licencia C2.

Conductor (a) de bus biarticulado.

Conductor (a) de reparto C2/C3.

Coordinadora de comercio exterior.

Docente ocasional y hora cátedra.

Doctora especialista en radiología.

Domiciliario (a) con moto.

Full Stack Engineer.

Help Desk Analyst.

Jurídico.

Líder de planeación financiera.

Operador(a) de logística.

Pintor(a) industrial.

Practicante de recursos humanos.

Practicante universitario (a) - auxiliar administrativo (a).

Profesional en optometría.

Programador (a) de máquinas automatizadas.

Recibidor (a) de mercancía.

Reclutador (a).

Representante de atención.

Residente de electricidad.

Vigilante o guarda de seguridad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co