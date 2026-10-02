¿Buscando trabajo? Así puede aplicar a Megaferia de empleo en Bogotá con cerca de 18.000 vacantes

Bogotá tendrá una nueva jornada de intermediación laboral con la cuarta edición de la Megaferia de Empleo, un evento que reunirá cerca de 18.000 vacantes y más de 180 empresas en Corferias. La actividad, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), busca conectar a quienes están buscando trabajo con compañías de distintos sectores económicos. La feria se llevará a cabo el jueves 15 de octubre de 2026 en los pabellones 1 y 3 de Corferias.

Para participar, los interesados deben realizar una inscripción previa a través de la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde también podrán consultar información sobre la jornada y las ofertas laborales disponibles. La convocatoria contempla puestos para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Entre las oportunidades anunciadas hay vacantes para quienes buscan su primer empleo, profesionales y grupos poblacionales que cuentan con una oferta específica dentro de la feria.



Además de las compañías que ofrecerán puestos de trabajo, la Megaferia contará con la presencia de instituciones distritales y nacionales que prestarán servicios de orientación y atención a los ciudadanos. Entre las entidades anunciadas se encuentran el Instituto para la Economía Social (IPES), la Comisión Nacional del Servicio Civil, Colpensiones, la Secretaría de Educación del Distrito, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.



Megaferia de empleo en Bogotá: estos son los perfiles que podrán encontrar vacantes

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la cuarta Megaferia de Empleo contará con cerca de 18.000 puestos de trabajo en sectores como comercio, construcción, servicios financieros, logística, transporte, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. La distribución de las vacantes incluye oportunidades para diferentes grupos de la población. Estas son algunas de las cifras anunciadas por la entidad:



Jóvenes entre 18 y 28 años: 12.398 vacantes.

12.398 vacantes. Mujeres: 11.286 oportunidades laborales.

11.286 oportunidades laborales. Personas mayores de 50 años: 1.180 puestos.

1.180 puestos. Personas con discapacidad: 711 vacantes.

711 vacantes. Personas sin experiencia: 5.245 oportunidades.

5.245 oportunidades. Perfiles profesionales: 4.092 puestos de trabajo.

La disponibilidad de puestos para personas sin experiencia puede resultar de interés para quienes buscan ingresar al mercado laboral o comenzar su trayectoria profesional. Al mismo tiempo, la presencia de vacantes para perfiles profesionales amplía las posibilidades para quienes cuentan con formación técnica, tecnológica o universitaria, de acuerdo con los requisitos específicos de cada empresa.



¿Cómo inscribirse en la Megaferia de Empleo de Corferias?

Las personas que quieran asistir a la jornada deben completar un registro antes del evento. La inscripción se realiza por internet, mediante el portal habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El proceso se puede hacer siguiendo estos pasos:



Ingrese a la página oficial de la Megaferia de Empleo: desarrolloeconomico.gov.co/megaferia . Consulte la información disponible sobre la convocatoria. Complete el proceso de inscripción con los datos solicitados en el formulario. Revise el correo electrónico registrado, donde se enviarán recomendaciones para prepararse antes de asistir.

Una vez inscritos, los participantes recibirán orientaciones para organizar su hoja de vida, reconocer sus habilidades y prepararse para las entrevistas de trabajo. La entidad busca que los aspirantes conozcan con anticipación cómo presentarse ante los empleadores y qué aspectos deben tener en cuenta durante los procesos de selección. También se recomienda revisar previamente las vacantes publicadas e identificar aquellas que coincidan con la formación, la experiencia y las habilidades de cada aspirante. De esta manera, los asistentes podrán llegar a Corferias con una idea más clara de las ofertas que les interesan y de los requisitos que deben cumplir.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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