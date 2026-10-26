Caribeña Día: resultados completos de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

La atención de miles de apostadores está puesta este lunes, 26 de octubre de 2026, en La Caribeña Día, uno de los sorteos de apuestas permanentes más populares de la región Caribe. Este juego se realiza todos los días en horas de la tarde y entrega una combinación ganadora de cuatro cifras junto con la denominada Quinta, un número adicional que amplía las modalidades de premio para los participantes.



Chance La Caribeña Día: resultado del sorteo del 26 de octubre de 2026

Número ganador: 9501

La Quinta: 0

Una vez publicados los números oficiales, los jugadores pueden verificar si la combinación registrada en su comprobante coincide con la extraída durante el sorteo de la jornada. La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los chances más consultados en Colombia. Su dinámica consiste en seleccionar un número entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial para conocer si hubo coincidencia con la combinación sorteada.



Cómo se juega La Caribeña Día y cuánto paga

El sistema de juego gira alrededor de una apuesta de cuatro cifras. Dependiendo del nivel de acierto obtenido, los participantes pueden recibir diferentes premios. Las referencias de pago utilizadas por los operadores autorizados establecen multiplicadores de hasta 4.500 veces el valor apostado para quien acierta las cuatro cifras exactas, mientras que los premios también contemplan coincidencias de una, dos o tres cifras. Cuando se incluye la Quinta balota, el potencial de pago puede alcanzar hasta 63.000 veces la apuesta en determinadas modalidades.

El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde y forma parte de una programación diaria que incluye también una edición nocturna de La Caribeña. Este esquema ha convertido al juego en uno de los más seguidos dentro del mercado colombiano de apuestas permanentes. Cada sorteo opera de manera independiente, por lo que todos los números conservan opciones de resultar favorecidos en la siguiente jornada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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