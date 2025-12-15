Resultados Caribeña Noche último sorteo 15 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este lunes, 15 de diciembre de 2025, a las 10:30 de la noche, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances más tradicionales de la región Caribe. El número ganador se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta. Así, los participantes podrán consultar el resultado al instante y confirmar si su jugada coincide con las cifras sorteadas.
El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero si también acierta la quinta cifra el monto a ganar aumenta.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|14 diciembre 2025
|0406
|Caribeña Noche
|14 diciembre 2025
|4393
|Caribeña Día
|13 diciembre 2025
|4366
|Caribeña Noche
|13 diciembre 2025
|4936
|Caribeña Día
|12 diciembre 2025
|5982
|Caribeña Noche
|12 diciembre 2025
|5990
|Caribeña Día
|11 diciembre 2025
|3726
|Caribeña Noche
|11 diciembre 2025
|2491
|Caribeña Día
|10 diciembre 2025
|0935
|Caribeña Noche
|10 diciembre 2025
|1541
|Caribeña Día
|09 diciembre 2025
|4922
|Caribeña Noche
|09 diciembre 2025
|0281
|Caribeña Día
|08 diciembre 2025
|7294
|Caribeña Noche
|08 diciembre 2025
|3954
|Caribeña Día
|07 diciembre 2025
|5050
|Caribeña Noche
|07 diciembre 2025
|2720
|Caribeña Día
|06 diciembre 2025
|6598
|Caribeña Noche
|06 diciembre 2025
|5275
|Caribeña Día
|05 diciembre 2025
|2693
|Caribeña Noche
|05 diciembre 2025
|0287
|Caribeña Día
|04 diciembre 2025
|4484
|Caribeña Noche
|04 diciembre 2025
|4144
|Caribeña Día
|03 diciembre 2025
|1001
|Caribeña Noche
|03 diciembre 2025
|0579
|Caribeña Día
|02 diciembre 2025
|4014
|Caribeña Noche
|02 diciembre 2025
|8275
|Caribeña Día
|01 diciembre 2025
|3426
|Caribeña Noche
|01 diciembre 2025
|1886
Las apuestas en Caribeña Noche están pensadas para ser simples y flexibles. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo llega a 10.000 pesos, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin complicaciones. Si hay un ganador, el proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).
Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos documentos, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Para participar, el jugador debe comprar su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL