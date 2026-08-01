Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

El chance Caribeña Noche realizó una nueva edición de su tradicional sorteo diario, ofreciendo la oportunidad a miles de colombianos en la región Caribe y todo el país de convertirse en los nuevos ganadores de sus atractivos premios en efectivo. Consulte a continuación las cifras correspondientes a la jornada de hoy.



Resultados de Caribeña Noche

Las autoridades del juego de suerte y azar verificaron la transparencia del sorteo y entregaron las cifras oficiales de la combinación ganadora para la fecha:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Los jugadores que hayan acertado a las cuatro cifras en el orden exacto, así como en las diferentes modalidades de tres, dos y una cifra, podrán dirigirse a los puntos de venta autorizados para hacer efectivo el cobro de sus correspondientes incentivos económicos.



¿Cómo verificar si su tiquete de Caribeña Noche es ganador?

Para garantizar la validez de los resultados y evitar cualquier inconveniente al momento de reclamar un premio, los apostadores deben seguir un proceso riguroso de comprobación a través de las fuentes oficiales de información.



Revisión del boleto físico: Compare cuidadosamente los números impresos en su comprobante de pago con las cifras publicadas en los canales informativos autorizados.

Compare cuidadosamente los números impresos en su comprobante de pago con las cifras publicadas en los canales informativos autorizados. Canales oficiales de difusión: La transmisión en directo del sorteo, las plataformas digitales de las distribuidoras autorizadas y los boletines de prensa de los operadores regulados constituyen la única fuente de confirmación legal.

La transmisión en directo del sorteo, las plataformas digitales de las distribuidoras autorizadas y los boletines de prensa de los operadores regulados constituyen la única fuente de confirmación legal. Integridad del tiquete: Verifique que el papel del comprobante no presente tachaduras, enmiendas, rasgaduras ni decoloración que impida la lectura clara de la serie, la fecha y los números jugados.

Es indispensable conservar el comprobante de apuesta original en un lugar seguro, ya que este documento constituye el único título valor válido ante las entidades pagadoras para acreditar la titularidad de la apuesta.



Requisitos y pasos para reclamar un premio de chance en Colombia

En caso de haber acertado a la combinación de Caribeña Noche, el procedimiento para el cobro del incentivo varía según la cuantía del monto obtenido y el tipo de modalidad jugada.



Premios menores o de menor cuantía

Los incentivos económicos cuyo valor no supere los topes fijados para la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales suelen pagarse directamente en la red de puntos de atención y comercialización autorizados en el departamento o municipio donde se adquirió el tiquete.



Presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación.

Exhibir el documento de identidad original y vigente (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería).

Diligenciar el formulario de pago proporcionado por el punto de venta cuando la red local así lo requiera.

Premios mayores

Para sumas elevadas que requieren la aplicación de normas de bancarización y retención tributaria, el ganador debe acudir a la sede central o agencia autorizada del operador de chance regional.



Tiquete original firmado en el reverso por el titular del premio con nombre completo, número de documento y huella dactilar.

Fotocopia ampliada al 150 % de la Cédula de Ciudadanía.

Formulario de Registro de Ganadores debidamente diligenciado.

Certificación bancaria para la transferencia de fondos, en caso de que el pago no se realice mediante cheque de gerencia.

Retenciones de ley e impuestos sobre los premios del chance

Todos los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente en el Estatuto Tributario del país, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Impuesto a las Ganancias Ocasionales: De acuerdo con la legislación colombiana, los premios que superen el valor equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total obtenido.

De acuerdo con la legislación colombiana, los premios que superen el valor equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total obtenido. Base gravable para la retención: El operador autorizado calcula automáticamente el valor del impuesto antes de desembolsar el dinero al ganador, entregando únicamente el valor neto resultante e informando la retención efectuada en la certificación de pago.

El operador autorizado calcula automáticamente el valor del impuesto antes de desembolsar el dinero al ganador, entregando únicamente el valor neto resultante e informando la retención efectuada en la certificación de pago. Declaración de renta: Quienes reciben premios de cuantías significativas deben incluir el valor total bruto y la retención practicada dentro de su declaración anual de renta en la cedula correspondiente a ganancias ocasionales.

Importancia de apostar en el chance legal y regulado

Jugar al chance por medio de plataformas y comercializadores que cuenten con la debida autorización de Coljuegos y las secretarías de gobierno regionales garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y transparencia técnica.



Aportes a la salud pública: La explotación legal de los juegos de suerte y azar genera transferencias económicas directas destinadas a la financiación del sistema de salud subsidiado en Colombia.

La explotación legal de los juegos de suerte y azar genera transferencias económicas directas destinadas a la financiación del sistema de salud subsidiado en Colombia. Garantía de pago: Los operadores regulados por el Estado cuentan con pólizas de respaldo y capitales de reserva que aseguran la entrega inmediata de la totalidad de los premios a los apostadores ganadores.

Los operadores regulados por el Estado cuentan con pólizas de respaldo y capitales de reserva que aseguran la entrega inmediata de la totalidad de los premios a los apostadores ganadores. Protección contra el fraude: Al comprar tiquetes en agencias autorizadas, el usuario evita ser víctima de redes ilegales de apuestas que operan al margen de la ley y carecen de respaldo financiero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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