Cayó MiLoto este 16 de marzo de 2026: ganador se llevó $250 millones; resultados completos

El sorteo número 502 de MiLoto, realizado el lunes 16 de marzo de 2026, marcó un hito importante para este popular juego de azar en Colombia. La jornada dejó como protagonista a un apostador que logró acertar los cinco números ganadores y, con ello, se llevó el premio mayor de 250 millones de pesos, convirtiéndose en el único ganador de la máxima categoría. Esta información fue publicada oficialmente en la plataforma de Baloto, operador de MiLoto, donde se confirmaron tanto la combinación sorteada como la distribución de premios de la fecha.

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Los números favorecidos en esta ocasión fueron 02, 03, 05, 07 y 31, una secuencia que coincidió por completo con la apuesta registrada por el afortunado participante. Según los datos del sorteo, la categoría de cinco aciertos registró un total de un ganador, quien se quedó con el valor íntegro de los 250 millones, sin necesidad de compartirlo con otros apostadores.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL