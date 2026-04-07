Cayó MiLoto y el ganador se llevó $650 millones de pesos: resultados del 6 de abril de 2026

Cayó MiLoto este 6 de abril de 2026. En esta ocasión, una persona logró acertar los cinco números exigidos por el juego y se llevó un premio de $650 millones de pesos, según los resultados oficiales del sorteo número 514. El evento se realizó en la noche, como es habitual, y marcó el fin del acumulado que venía creciendo desde semanas anteriores.



Cayó MiLoto el 6 de abril de 2026: números ganadores

La combinación ganadora del MiLoto estuvo compuesta por los números 10, 15, 16, 27 y 29. Estos fueron los números que coincidieron de forma exacta con el tiquete del único jugador que alcanzó los cinco aciertos necesarios para quedarse con el premio mayor. Los datos fueron publicados por los canales oficiales del juego.

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Además del premio mayor, el sorteo dejó miles de ganadores en otras categorías. En el nivel de cuatro aciertos se registraron 55 ganadores, cada uno con un premio de $388.750. En la categoría de tres aciertos, 1.752 personas recibieron $19.800, mientras que 15.339 jugadores recuperaron el valor de su apuesta al acertar dos números. Esta distribución forma parte del plan de premios definido para cada sorteo de MiLoto.

MiLoto funciona como un juego independiente que está vinculado a la estructura de Baloto, y se basa en seleccionar cinco números del 1 al 39, sin repetir. El costo del tiquete es de $4.000, y el premio mayor se define según el acumulado disponible en cada fecha. Cuando no hay ganador, el monto pasa al siguiente sorteo; cuando alguien acierta, como ocurrió este 6 de abril, el pozo vuelve a empezar desde un valor base.



Nuevo acumulado de MiLoto

Tras la caída del premio mayor de $650 millones, el acumulado para el siguiente sorteo de MiLoto quedó fijado en $120 millones de pesos, cifra establecida por el reglamento del juego. El próximo sorteo se realizará este 7 de abril de 2026. Recuerde que los sorteos son los lunes, martes, jueves y viernes en horario nocturno.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido. Si se trata de un premio bajo, normalmente se puede cobrar de forma directa en los puntos de venta autorizados, como supermercados, centros de recaudo o locales de apuestas, presentando el tiquete ganador y el documento de identidad.



En el caso de premios de mayor valor, especialmente cuando se aciertan los cinco números y se obtiene el premio mayor, el pago no se hace en puntos de venta. El ganador debe acercarse a una oficina del operador del juego, donde se realiza una verificación más detallada del tiquete. Allí se solicitan datos personales, copia del documento de identidad y, en algunos casos, certificaciones bancarias para hacer la transferencia del dinero.



Antes de entregar el premio, el operador revisa que el tiquete sea auténtico, que no esté alterado y que coincida con los resultados oficiales del sorteo. Una vez superada esta validación, se informa al ganador el tiempo estimado y la forma en que se hará el pago. Es importante tener en cuenta que los premios de MiLoto tienen un plazo máximo para ser reclamados, el cual comienza a contar desde la fecha del sorteo. Si el ganador no inicia el proceso dentro de ese tiempo, el derecho al premio se pierde.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL