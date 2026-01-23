Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 23 de enero de 2026: números ganadores

Este viernes, 23 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, un chance tradicional del Valle del Cauca. El juego inicia a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por YouTube en canales autorizados. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo. Permanezca atento si usted le apostó a este sorteo, podría convertirse en el próximo ganador.
Resultados Chontico Día último sorteo viernes 23 de enero de 2026
Número ganador: 0456
Quinta cifra: 3
Horarios sorteos del Chontico Millonario
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
- Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Últimos sorteos del Chontico Millonario
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Chontico Noche
|6437
|22 de Enero del 2026
|1342
|Chontico Noche
|6436
|22 de Enero del 2026
|6971
|Chontico Día
|8318
|22 de Enero del 2026
|6987
|Chontico Noche
|6435
|21 de Enero del 2026
|9529
|Chontico Día
|8317
|21 de Enero del 2026
|6235
|Chontico Noche
|6434
|20 de Enero del 2026
|8238
|Chontico Día
|8316
|20 de Enero del 2026
|8477
|Chontico Noche
|6433
|19 de Enero del 2026
|6942
|Chontico Día
|8315
|19 de Enero del 2026
|5929
|Chontico Noche
|6432
|18 de Enero del 2026
|1949
|Chontico Día
|8314
|18 de Enero del 2026
|5336
|Chontico Noche
|6431
|17 de Enero del 2026
|7667
|Chontico Día
|8313
|17 de Enero del 2026
|1848
|Chontico Noche
|6430
|16 de Enero del 2026
|1580
|Chontico Día
|8312
|16 de Enero del 2026
|6426
|Super Chontico Noche
|6429
|15 de Enero del 2026
|8748
|Chontico Noche
|6428
|15 de Enero del 2026
|2962
|Chontico Día
|8311
|15 de Enero del 2026
|7215
|Chontico Noche
|6427
|14 de Enero del 2026
|0987
|Chontico Día
|8310
|14 de Enero del 2026
|6771
|Chontico Noche
|6426
|13 de Enero del 2026
|1355
|Chontico Día
|8309
|13 de Enero del 2026
|3431
|Chontico Noche
|6425
|12 de Enero del 2026
|4645
|Chontico Día
|8308
|12 de Enero del 2026
|8895
|Chontico Noche
|6424
|11 de Enero del 2026
|5935
|Chontico Día
|8307
|11 de Enero del 2026
|9225
|Chontico Noche
|6423
|10 de Enero del 2026
|8130
|Chontico Día
|8306
|10 de Enero del 2026
|3725
|Chontico Noche
|6422
|09 de Enero del 2026
|0488
|Chontico Día
|8305
|09 de Enero del 2026
|7820
|Super Chontico Noche
|6421
|08 de Enero del 2026
|6660
|Chontico Noche
|6420
|08 de Enero del 2026
|8212
|Chontico Día
|8304
|08 de Enero del 2026
|6851
|Chontico Noche
|6419
|07 de Enero del 2026
|8918
|Chontico Día
|8303
|07 de Enero del 2026
|8377
|Chontico Noche
|6418
|06 de Enero del 2026
|0541
|Chontico Día
|8302
|06 de Enero del 2026
|6966
|Chontico Noche
|6417
|05 de Enero del 2026
|9618
|Chontico Día
|8301
|05 de Enero del 2026
|1969
|Chontico Noche
|6416
|04 de Enero del 2026
|0948
|Chontico Día
|8300
|04 de Enero del 2026
|2109
|Chontico Noche
|6415
|03 de Enero del 2026
|6289
|Chontico Día
|8299
|03 de Enero del 2026
|9782
|Chontico Noche
|6414
|02 de Enero del 2026
|6979
|Chontico Día
|8298
|02 de Enero del 2026
|9336
|Chontico Noche
|6413
|01 de Enero del 2026
|2987
|Chontico Día
|8297
|01 de Enero del 2026
|5024
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
Primero, se debe elegir un número de cuatro cifras y definir el monto a apostar. Después, se compra el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite seleccionar el número de forma manual o dejar que se asigne de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
Modalidades de premio del Chontico Millonario
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
- Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
¿Cómo se reclama el premio?
El cobro de un premio depende del monto ganado. Cuando el valor es inferior a 100.000 pesos, el premio se puede reclamar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para hacerlo, es necesario presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único documento válido para verificar el premio.
Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Según el monto y la situación del ganador, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos que indiquen si es declarante o no. El pago se realiza mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.
El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL