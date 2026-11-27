El sorteo de Chontico Día de este viernes 27 de noviembre ya tiene programación para una nueva jornada en Colombia. Los participantes podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta para verificar sus apuestas. Conozca el resultado, el horario y los números que dejó el sorteo anterior.

Resultado de Chontico Día hoy, viernes 27 de noviembre

Chontico Día realiza un nuevo sorteo este viernes, una jornada en la que los jugadores buscan acertar la combinación de cuatro cifras para obtener alguno de los premios establecidos en esta modalidad de chance.

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El sorteo de este 27 de noviembre corresponde al número 8627 y está programado para la 1:00 p. m. Una vez se realice la extracción, se conocerá el resultado que deberán revisar quienes participaron durante el día.



Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Última cifra: pendiente de publicación.

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

Sorteo: 8627.

Los jugadores deberán esperar la publicación de la combinación para conocer si acertaron. Al revisar el resultado, es importante tener en cuenta el orden de las cifras y la modalidad de apuesta que aparece en el tiquete.

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¿A qué hora juega Chontico Día este viernes?

Chontico Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m., hora colombiana. El sorteo de este viernes mantiene su horario habitual y puede seguirse a través de la transmisión de Telepacífico.

Después de la extracción de las balotas, los resultados se publican en los canales de consulta del juego y en diferentes portales que llevan el registro de las loterías y chances en Colombia.

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Esta modalidad tiene también un sorteo nocturno, conocido como Chontico Noche, que cuenta con una programación diferente. Aunque ambos pertenecen al mismo juego, sus combinaciones no son las mismas y cada jornada tiene un resultado independiente.

Por eso, antes de comprobar su apuesta, revise que el tiquete corresponda a Chontico Día y a la fecha del viernes 27 de noviembre.

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¿Cuál fue el resultado anterior de Chontico Día?

El sorteo del jueves 26 de noviembre de 2026 dejó como número ganador el 8649, acompañado de la quinta cifra 3.

Estos fueron los datos de la jornada anterior:

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Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

Número ganador: 8649.

La quinta: 3.

Tres últimas cifras: 649.

Dos últimas cifras: 49.

Última cifra: 9.

Sorteo: 8626.

Los participantes que hicieron sus apuestas el jueves pueden consultar esta combinación para verificar sus tiquetes. El resultado corresponde exclusivamente a esa fecha y no debe confundirse con el sorteo de este viernes.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar en Chontico Día, el jugador selecciona un número de cuatro cifras, que puede escoger personalmente o recibir de manera aleatoria, según las opciones disponibles en el punto de venta.

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El premio depende del tipo de apuesta, la cantidad de cifras acertadas y el valor que se haya jugado. La modalidad contempla diferentes opciones para participar, por lo que es necesario conocer las condiciones del tiquete antes de hacer la apuesta.

El orden de los números es importante al momento de verificar el resultado. Por eso, no basta con encontrar las mismas cifras en la combinación ganadora, sino que debe comprobar cómo se realizó la apuesta y qué tipo de premio corresponde.

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¿Cómo consultar y cobrar premios de Chontico Día?

Una vez publicado el resultado de este viernes, los jugadores pueden comparar las cifras ganadoras con las de su tiquete. La consulta se puede realizar a través de los portales de resultados y los canales habilitados por el operador.

Si su apuesta resulta premiada, conserve el comprobante original y consulte los puntos autorizados y los requisitos para reclamar el dinero. El tiquete es el documento necesario para validar la jugada y adelantar el proceso de pago.

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Recuerde comprobar la fecha del sorteo, el número ganador y la quinta cifra antes de realizar cualquier reclamación. Los resultados de jornadas anteriores no permiten predecir los números de los siguientes sorteos. La participación en juegos de azar es exclusiva para mayores de edad y debe hacerse de manera responsable.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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