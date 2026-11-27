El sorteo de Dorado Mañana de este viernes 27 de noviembre ya tiene resultado. Los jugadores pueden consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota de esta jornada para verificar sus apuestas y conocer si obtuvieron algún premio.

Resultado de Dorado Mañana hoy, viernes 27 de noviembre

El chance Dorado Mañana realizó su sorteo de este viernes, correspondiente al número 5564. La combinación ganadora ya fue publicada y los participantes pueden comparar las cifras con las que seleccionaron al momento de hacer sus apuestas.

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Estos son los números que dejó la jornada:



Número ganador: 2515.

Quinta cifra: 6.

Tres últimas cifras: 515.

Dos últimas cifras: 15.

Última cifra: 5.

Fecha del sorteo: viernes 27 de noviembre de 2026.

Sorteo: 5564.

Quienes jugaron este viernes pueden revisar su tiquete con estos datos y comprobar si acertaron la combinación. Es importante tener en cuenta tanto el número completo como la quinta balota, dependiendo del tipo de apuesta que hayan realizado.



¿Cuál fue la quinta cifra de Dorado Mañana?

La quinta cifra del sorteo de este viernes 27 de noviembre fue el 6. Este número complementa el resultado de las cuatro cifras principales y debe revisarse de acuerdo con la modalidad seleccionada por cada participante.

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El resultado completo fue 2515, acompañado de la quinta balota 6. Además, quienes realizaron apuestas a las últimas cifras pueden comprobar las terminaciones 515, 15 y 5.

La revisión debe hacerse con el tiquete original, verificando que corresponda al sorteo de Dorado Mañana de este viernes y no a otra modalidad de El Dorado.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana tiene sorteos de lunes a sábado, en la jornada matutina. Su horario habitual está programado alrededor de las 10:55 a. m., hora de Colombia, y los resultados se conocen después de la extracción.

Esta modalidad hace parte de los diferentes chances de El Dorado, que también cuenta con sorteos en la tarde y en la noche, dependiendo de la programación.

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Por eso, cuando consulte los números ganadores, es importante identificar el nombre del juego y la fecha de la apuesta. Dorado Mañana y Dorado Tarde tienen resultados independientes, aunque pertenecen al mismo operador.

¿Cuál fue el resultado anterior de Dorado Mañana?

El sorteo del jueves 26 de noviembre de 2026 dejó como número ganador el 2303, acompañado de la quinta cifra 8.

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Estos fueron los datos de la jornada anterior:

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

Número ganador: 2303.

Quinta cifra: 8.

Sorteo: 5563.

Este resultado corresponde al sorteo del jueves y no al de este viernes. Los jugadores que participaron en la jornada anterior pueden comprobar sus apuestas con las cifras 2303 y 8, mientras que quienes jugaron hoy deben revisar la combinación 2515 y la quinta 6.

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¿Cómo consultar y reclamar premios de Dorado Mañana?

Los resultados de El Dorado se pueden consultar en las plataformas de información de los chances y en los canales habilitados por el operador. Para verificar una apuesta, es necesario comparar las cifras y confirmar que el tiquete corresponda a la fecha y modalidad del sorteo.

Si obtuvo un premio, conserve el tiquete original y consulte los requisitos para reclamarlo en los puntos autorizados. El comprobante es indispensable para validar la apuesta, por lo que se recomienda mantenerlo en buen estado y evitar que se deteriore.

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Antes de realizar cualquier trámite, verifique que el resultado corresponda al sorteo 5564 del viernes 27 de noviembre de 2026. Recuerde que cada sorteo es independiente y que los números de jornadas anteriores no permiten predecir las siguientes combinaciones.