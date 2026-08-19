Chontico Noche hoy: resultados completos del miércoles 19 de agosto de 2026

Los jugadores del Chontico Noche ya pueden consultar el resultado del sorteo realizado este miércoles 19 de agosto de 2026. Esta modalidad de chance es una de las más seguidas en el Valle del Cauca y en otras regiones del país, donde diariamente miles de apostadores revisan las cifras ganadoras para verificar si obtuvieron algún premio. El Chontico hace parte de los sorteos autorizados de chance en Colombia y cuenta con diferentes modalidades de juego que permiten apostar a combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras.



Resultados de Chontico Noche hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

Estos fueron los números ganadores del más reciente sorteo:



Número ganador:

La Quinta:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Con este resultado, los participantes pueden verificar si acertaron la combinación completa o alguna de las modalidades de premio establecidas en el plan de juego.



¿Cómo se juega el Chontico?

El Chontico es un juego de suerte y azar en el que cada participante selecciona un número de hasta cuatro cifras y define el valor de su apuesta. La ganancia dependerá del tipo de acierto obtenido y de la modalidad elegida al momento de jugar. Entre las opciones más comunes se encuentran las apuestas directas a cuatro cifras, tres cifras y combinaciones parciales. Los premios se calculan de acuerdo con el valor apostado y las reglas vigentes del operador de chance. Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y a través de los canales habilitados por el operador.



Cuáles son los sorteos de Chontico

El juego cuenta con varias modalidades durante la semana:



Chontico Día: se realiza diariamente alrededor de la 1:00 p. m. y es uno de los sorteos más consultados por quienes juegan chance en el Valle del Cauca.

se realiza diariamente alrededor de la 1:00 p. m. y es uno de los sorteos más consultados por quienes juegan chance en el Valle del Cauca. Chontico Noche: se juega todos los días en horario nocturno. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos también cuenta con programación especial.

se juega todos los días en horario nocturno. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos también cuenta con programación especial. Super Chontico Millonario: esta modalidad tiene sorteos específicos durante la semana y ofrece una dinámica diferente dentro de la oferta de juegos del operador.

Cómo reclamar un premio de Chontico si resulta ganador

Para iniciar el proceso de cobro es necesario conservar el comprobante original de la apuesta. Este documento es la prueba válida para demostrar la participación en el sorteo y reclamar cualquier premio obtenido. También es importante verificar que los datos impresos en el tiquete sean legibles y correspondan al número jugado, la fecha y el sorteo seleccionado. Los pagos deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador autorizado y la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia. En caso de obtener un premio de valor considerable, pueden aplicarse requisitos adicionales relacionados con la identificación del ganador y las obligaciones tributarias correspondientes.



Resultado anterior de Chontico Noche

Antes del sorteo de este miércoles, la combinación ganadora de Chontico Noche había sido: 5187 - Quinta 8, correspondiente al martes 18 de agosto de 2026. Los resultados históricos permiten consultar los números favorecidos en jornadas anteriores, aunque cada sorteo es independiente y sus resultados no tienen relación con las cifras que puedan salir en sorteos futuros. Recuerde que los números ganadores pueden verificarse a través de los canales oficiales del operador, los puntos de venta autorizados y los portales especializados en resultados de loterías y chances.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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