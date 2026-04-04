El Chontico Noche, referente de los juegos de azar en el suroccidente colombiano y con una trayectoria sólida en el Valle del Cauca, cumplió con su jornada habitual de sorteo este sábado 4 de abril de 2026. Bajo la supervisión de la Lotería del Valle y la regulación de Coljuegos, este chance garantiza transparencia mediante protocolos de verificación y transmisiones en vivo.
Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026
- Números ganadores: 4214
- La "Quinta" cifra: 5
Horarios de sorteo de Chontico Millonario
Para los apostadores habituales, es clave recordar que el horario del Chontico Noche se ajusta según el día de la semana:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Plan de Premios: ¿Cuánto puede ganar?
La rentabilidad de su apuesta depende de la modalidad elegida al momento de la compra. Estos son los valores pagados por cada peso apostado:
|Modalidad
|Acierto
|Pago (por cada $1)
|Superpleno
|4 cifras directas
|$4.500
|Pleno
|3 cifras directas
|$400
|Supercombinado
|4 cifras en cualquier orden
|$308
|Combinado
|3 cifras en cualquier orden
|$83
|La Pata
|2 cifras
|$50
|La Uña
|1 cifra
|$5
¿Cómo participar de Chontico Noche?
Si desea probar suerte en el Chontico Millonario, el proceso es sencillo:
- Elección: Seleccione un número de cuatro cifras (manual o aleatorio).
- Inversión: El valor mínimo de la apuesta es de $500.
- Compra: Acuda a puntos autorizados como droguerías, supermercados o la red Paga Todo (en Bogotá, Soacha y Cundinamarca).
¿Cómo reclamar su premio?
- Premios menores (hasta $100.000): Se cobran directamente en el punto de venta con el tiquete original en buen estado.
- Premios iguales o superiores a $100.000: Deben gestionarse en puntos autorizados como Paga Todo.
Requisitos legales: Debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado al respaldo, junto a la fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto, se puede requerir el RUT. Tenga en cuenta que el pago se realiza mediante cheque y que, según la Ley 1393 de 2010, tiene un plazo máximo de un año para cobrar antes de que el premio prescriba.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL