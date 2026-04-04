En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO
CASO TALIO
ARTEMIS II
HUGO ALBERTO ZULUAGA
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado 4 de abril se lleva a cabo un nuevo sorteo de Chontico Noche. Conozca los resultados EN VIVO del chance y cómo reclamar los diferentes premios.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de Chontico Noche.
Archivo

El Chontico Noche, referente de los juegos de azar en el suroccidente colombiano y con una trayectoria sólida en el Valle del Cauca, cumplió con su jornada habitual de sorteo este sábado 4 de abril de 2026. Bajo la supervisión de la Lotería del Valle y la regulación de Coljuegos, este chance garantiza transparencia mediante protocolos de verificación y transmisiones en vivo.

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

  • Números ganadores: 4214
  • La "Quinta" cifra: 5

Horarios de sorteo de Chontico Millonario

Para los apostadores habituales, es clave recordar que el horario del Chontico Noche se ajusta según el día de la semana:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Plan de Premios: ¿Cuánto puede ganar?

La rentabilidad de su apuesta depende de la modalidad elegida al momento de la compra. Estos son los valores pagados por cada peso apostado:

ModalidadAciertoPago (por cada $1)
Superpleno4 cifras directas$4.500
Pleno3 cifras directas$400
Supercombinado4 cifras en cualquier orden$308
Combinado3 cifras en cualquier orden$83
La Pata2 cifras$50
La Uña1 cifra$5

¿Cómo participar de Chontico Noche?

Si desea probar suerte en el Chontico Millonario, el proceso es sencillo:

Últimas Noticias

  1. Super Astro Luna 10 marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
    Super Astro Luna 10 marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Super Astro - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna hoy, domingo 5 de abril de 2026: números ganadores

  2. Caribeña Noche
    Foto: Freepik / La Caribeña
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Noche hoy, domingo 5 de abril de 2026: números ganadores

  1. Elección: Seleccione un número de cuatro cifras (manual o aleatorio).
  2. Inversión: El valor mínimo de la apuesta es de $500.
  3. Compra: Acuda a puntos autorizados como droguerías, supermercados o la red Paga Todo (en Bogotá, Soacha y Cundinamarca).

¿Cómo reclamar su premio?

  • Premios menores (hasta $100.000): Se cobran directamente en el punto de venta con el tiquete original en buen estado.
  • Premios iguales o superiores a $100.000: Deben gestionarse en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos legales: Debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado al respaldo, junto a la fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto, se puede requerir el RUT. Tenga en cuenta que el pago se realiza mediante cheque y que, según la Ley 1393 de 2010, tiene un plazo máximo de un año para cobrar antes de que el premio prescriba.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad