El Chontico Noche, referente de los juegos de azar en el suroccidente colombiano y con una trayectoria sólida en el Valle del Cauca, cumplió con su jornada habitual de sorteo este sábado 4 de abril de 2026. Bajo la supervisión de la Lotería del Valle y la regulación de Coljuegos, este chance garantiza transparencia mediante protocolos de verificación y transmisiones en vivo.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

Números ganadores : 4214

: 4214 La "Quinta" cifra: 5

Horarios de sorteo de Chontico Millonario

Para los apostadores habituales, es clave recordar que el horario del Chontico Noche se ajusta según el día de la semana:

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Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Plan de Premios: ¿Cuánto puede ganar?

La rentabilidad de su apuesta depende de la modalidad elegida al momento de la compra. Estos son los valores pagados por cada peso apostado:



Modalidad Acierto Pago (por cada $1) Superpleno 4 cifras directas $4.500 Pleno 3 cifras directas $400 Supercombinado 4 cifras en cualquier orden $308 Combinado 3 cifras en cualquier orden $83 La Pata 2 cifras $50 La Uña 1 cifra $5

¿Cómo participar de Chontico Noche?

Si desea probar suerte en el Chontico Millonario, el proceso es sencillo:

Elección: Seleccione un número de cuatro cifras (manual o aleatorio). Inversión: El valor mínimo de la apuesta es de $500. Compra: Acuda a puntos autorizados como droguerías, supermercados o la red Paga Todo (en Bogotá, Soacha y Cundinamarca).

¿Cómo reclamar su premio?

Premios menores (hasta $100.000): Se cobran directamente en el punto de venta con el tiquete original en buen estado.

Se cobran directamente en el punto de venta con el tiquete original en buen estado. Premios iguales o superiores a $100.000: Deben gestionarse en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos legales: Debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado al respaldo, junto a la fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto, se puede requerir el RUT. Tenga en cuenta que el pago se realiza mediante cheque y que, según la Ley 1393 de 2010, tiene un plazo máximo de un año para cobrar antes de que el premio prescriba.

