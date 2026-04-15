Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 16 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Noche se ha consolidado como una de las modalidades de chance más reconocidas y tradicionales a nivel nacional, especialmente en el suroccidente del país, donde registra una altísima participación de apostadores que confían diariamente en su suerte. Este miércoles 15 de abril de 2026, la expectativa no es menor, pues miles de ciudadanos aguardan el último sorteo de la jornada para verificar si sus números coinciden con la combinación ganadora.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 16 de abril de 2026

A continuación, presentamos el espacio destinado para la información del sorteo de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Es fundamental que los participantes tengan en cuenta que los resultados publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente, siendo estos los únicos válidos para realizar cualquier proceso de comparación de tiquetes. Las autoridades y los operadores del juego reiteran la importancia de verificar siempre la información a través de los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o inconvenientes al momento de realizar reclamaciones.



¿Cómo funciona Chontico Noche?

La popularidad del Chontico Noche radica en la constancia de sus sorteos y en una mecánica de juego sumamente sencilla, que permite a los apostadores participar de manera ágil. El sorteo se realiza todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, bajo los siguientes horarios oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la edición nocturna, el operador ofrece otras alternativas como el Chontico Día —que también jugó este miércoles 15 de abril— y el Súper Chontico Noche, un sorteo especial que se lleva a cabo todos los jueves y que se caracteriza por entregar premios especiales a sus ganadores.



Modalidades de apuesta disponibles de Chontico Noche

Uno de los mayores atractivos para los jugadores es la diversidad de modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles y presupuestos. Los participantes pueden elegir sus números de cuatro cifras de forma manual o dejar que el sistema lo haga al azar en los puntos de venta. Las opciones incluyen:



Cuatro cifras directo (superpleno): Consiste en acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: Permite ganar si las cifras aparecen en cualquier orden. Tres cifras: Disponible tanto en modalidad directa como combinada. Dos cifras (pata): Se gana al acertar los dos últimos dígitos del resultado. Una cifra (uña): La modalidad más sencilla, que consiste en acertar únicamente el último dígito.

El acceso al juego es altamente democrático, con apuestas mínimas que inician desde los $500 pesos colombianos y un máximo de $10.000 por cada jugada, lo que permite que sea una opción frecuente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia. Para aquellos que resulten favorecidos en el sorteo de este miércoles, es vital seguir los requisitos básicos de reclamación para garantizar un proceso transparente y oportuno. Los ganadores deben:



Presentar el tiquete original, el cual debe estar en perfecto estado.

Exhibir un documento de identidad vigente.

En casos de premios de mayor cuantía, se puede requerir documentación adicional, como una certificación bancaria.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la normativa vigente, los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar sus premios. El cumplimiento de estos pasos refuerza la confianza en este juego, uno de los más consultados y queridos por los colombianos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.