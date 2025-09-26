Cómo concursar en nueva campaña de Nequi para ganar hasta $25 millones: siga estos pasos

Publicidad
La plataforma financiera Nequi, operada por Bancolombia, anunció una nueva edición de su campaña promocional "Paga y Gana". El objetivo es incentivar el uso cotidiano de los servicios digitales disponibles en su aplicación. A través de esta campaña, vigente desde el 24 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2025, los usuarios podrán participar por premios económicos, únicamente por realizar pagos o transacciones con Nequi.
Durante este periodo, se llevarán a cabo sorteos semanales en los que se entregarán abonos que van desde $20.000 hasta $25 millones. Además, quienes usen la tarjeta débito Nequi Visa (ya sea física o digital) tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo del premio mayor de $100 millones, el cual será redimible en la plataforma Tu360 Compras de Bancolombia, en la categoría de movilidad.
Los requisitos básicos para poder entrar en esta campaña son los siguientes:
Cumplidos estos requisitos, el usuario debe registrarse en la campaña. Este registro se realiza a través de una notificación que aparece en la app, ya sea en la sección "Sugeridos Nequi" o en la campanita de notificaciones ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
Una vez inscrito, cada transacción que cumpla con los criterios establecidos por Nequi contará como una oportunidad de participar en los sorteos. Es importante aclarar que si el usuario utiliza un producto o servicio que no había usado en el año 2025, esa oportunidad se duplica automáticamente, aumentando sus probabilidades de ganar.
No todas las operaciones dentro de Nequi aplican para participar en la campaña. Nequi ha definido una lista clara de acciones que se consideran válidas:
Cada una de estas transacciones, si se ejecuta correctamente y dentro del periodo oficial de la campaña, suma una oportunidad. Es indispensable que la operación no sea revertida, ya que en ese caso no será tenida en cuenta para los sorteos.
Un error común que puede dejar por fuera a los usuarios es no completar el registro en la campaña. Nequi aclara que solo las personas inscritas de manera correcta tendrán sus transacciones contabilizadas. Para registrarse, hay que seguir estos pasos:
Los sorteos se realizarán semanalmente, y los resultados se notificarán directamente en la app. El medio oficial será una notificación dentro de la aplicación, y no se enviarán mensajes por canales externos como SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas. Una vez que el usuario reciba la notificación, tendrá un plazo de dos días calendario para aceptar el premio. Si no se confirma durante ese tiempo, el premio podría reasignarse.
Los abonos a los ganadores se harán bajo el concepto: "¡Tu premio Paga y Gana!", directamente en el saldo disponible de su cuenta Nequi. En el caso del premio mayor de $100 millones, los organizadores (Nequi y Bancolombia) se pondrán en contacto directamente con el ganador para coordinar la entrega y redención del premio en la plataforma oficial de Tu360. Además, interesados deben tener en cuenta estas condiciones:
