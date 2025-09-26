En vivo
ECONOMÍA
Cómo concursar en nueva campaña de Nequi para ganar hasta $25 millones: siga estos pasos



Los usuarios de Nequi que realicen pagos o transacciones con la app podrán participar en sorteos semanales con premios desde $20.000 hasta $25 millones. Vea cómo participar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de sept, 2025
Cómo concursar en nueva campaña de Nequi para ganar hasta $25 millones
La plataforma financiera Nequi, operada por Bancolombia, anunció una nueva edición de su campaña promocional "Paga y Gana". -
Nequi/ Getty Images

