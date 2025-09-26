Cómo concursar en nueva campaña de Nequi para ganar hasta $25 millones: siga estos pasos

La plataforma financiera Nequi, operada por Bancolombia, anunció una nueva edición de su campaña promocional "Paga y Gana". El objetivo es incentivar el uso cotidiano de los servicios digitales disponibles en su aplicación. A través de esta campaña, vigente desde el 24 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2025, los usuarios podrán participar por premios económicos, únicamente por realizar pagos o transacciones con Nequi.

Durante este periodo, se llevarán a cabo sorteos semanales en los que se entregarán abonos que van desde $20.000 hasta $25 millones. Además, quienes usen la tarjeta débito Nequi Visa (ya sea física o digital) tendrán la posibilidad de entrar en el sorteo del premio mayor de $100 millones, el cual será redimible en la plataforma Tu360 Compras de Bancolombia, en la categoría de movilidad.



¿Quiénes pueden participar en campaña de Nequi?

Los requisitos básicos para poder entrar en esta campaña son los siguientes:



Tener 18 años o más.

Poseer una cuenta activa en Nequi, ya sea de depósito de bajo monto o cuenta de ahorros.

No presentar bloqueos en la cuenta.

Estar al día con créditos Nequi, como Salvavidas, Paracaídas o Propulsor.

Cumplidos estos requisitos, el usuario debe registrarse en la campaña. Este registro se realiza a través de una notificación que aparece en la app, ya sea en la sección "Sugeridos Nequi" o en la campanita de notificaciones ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez inscrito, cada transacción que cumpla con los criterios establecidos por Nequi contará como una oportunidad de participar en los sorteos. Es importante aclarar que si el usuario utiliza un producto o servicio que no había usado en el año 2025, esa oportunidad se duplica automáticamente, aumentando sus probabilidades de ganar.



¿Qué tipo de transacciones son válidas?

No todas las operaciones dentro de Nequi aplican para participar en la campaña. Nequi ha definido una lista clara de acciones que se consideran válidas:



Pagos con la tarjeta débito Nequi Visa (física o digital).

Pago de servicios desde la app, incluyendo:

Facturas de televisión, internet y telefonía.

Recargas de minutos o paquetes móviles.

Pago de servicios públicos domiciliarios.

Compra de tiquetes de transporte público.

Pagos de servicios de streaming (música, video).

Pagos en plataformas de videojuegos.

Pagos con el botón Nequi en comercios electrónicos (excluyendo el botón PSE).

Pagos o transferencias mediante QR Nequi, tanto propios como interoperables (incluyendo QR Bancolombia).

Pagos recurrentes por suscripciones activadas desde la app Nequi.

Pagos con botón PSE, realizados directamente desde la app Nequi.

Recibir pagos o transferencias utilizando las llaves de Nequi (como número de celular).

Recibir remesas internacionales desde el exterior.

Transferencias desde plataformas internacionales como PayPal o Payoneer hacia Nequi.

Compra de seguros desde la app, en alianza con aseguradoras registradas.

Recargas a cuentas de inversión, como la de trii, desde la app Nequi.

Cada una de estas transacciones, si se ejecuta correctamente y dentro del periodo oficial de la campaña, suma una oportunidad. Es indispensable que la operación no sea revertida, ya que en ese caso no será tenida en cuenta para los sorteos.



¿Cómo concursar paso a paso en campaña de Nequi?

Un error común que puede dejar por fuera a los usuarios es no completar el registro en la campaña. Nequi aclara que solo las personas inscritas de manera correcta tendrán sus transacciones contabilizadas. Para registrarse, hay que seguir estos pasos:



Ingrese a la app Nequi.

Busque la notificación en la parte superior derecha (campanita) o en la sección "Sugeridos Nequi" .

. De clic en el mensaje de la campaña "Paga y Gana" .

. Confirme el registro.+

Sin este proceso, aunque se hagan múltiples pagos, no se obtendrán oportunidades para ganar.

¿Cómo se anuncian los ganadores del concurso de Nequi?

Los sorteos se realizarán semanalmente, y los resultados se notificarán directamente en la app. El medio oficial será una notificación dentro de la aplicación, y no se enviarán mensajes por canales externos como SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas. Una vez que el usuario reciba la notificación, tendrá un plazo de dos días calendario para aceptar el premio. Si no se confirma durante ese tiempo, el premio podría reasignarse.



Los abonos a los ganadores se harán bajo el concepto: "¡Tu premio Paga y Gana!", directamente en el saldo disponible de su cuenta Nequi. En el caso del premio mayor de $100 millones, los organizadores (Nequi y Bancolombia) se pondrán en contacto directamente con el ganador para coordinar la entrega y redención del premio en la plataforma oficial de Tu360. Además, interesados deben tener en cuenta estas condiciones:



Las transacciones deben realizarse entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025. Cualquier operación fuera de este rango no será considerada.

Los ganadores del sorteo número 5 no podrán participar en el sorteo número 6, que corresponde al premio de $100 millones.

Las oportunidades duplicadas solo aplican si se trata de productos o servicios no utilizados previamente en el año.

Los premios no son transferibles, y se entregan únicamente al titular de la cuenta registrada.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co