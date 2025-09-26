En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / DIAN alerta de estafas a declarantes de renta: recomendaciones para no ser víctima de fraude

DIAN alerta de estafas a declarantes de renta: recomendaciones para no ser víctima de fraude

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encargada estos meses de recibir las declaraciones de renta y de cobrar este impuesto, ha alertado sobre los fraudes que se pueden llegar a dar con estos procedimientos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
DIAN alerta de estafas a declarantes de renta: recomendaciones para no ser víctima de fraude
Imagen de referencia de estafas con páginas falsas de la DIAN.
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad