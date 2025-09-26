Nequi regala hasta $25 millones por usar su plataforma: así puede participar, es muy fácil

Nequi, la plataforma financiera digital operada por Bancolombia S.A., ha lanzado una nueva edición de su campaña promocional “Paga y Gana”, una iniciativa que busca incentivar el uso cotidiano de sus servicios mediante la entrega de premios en dinero. Esta campaña en Nequi, vigente entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar desde $20.000 hasta $25 millones, simplemente por realizar pagos o transacciones a través de la aplicación.

Además, quienes utilicen la tarjeta débito Nequi Visa, ya sea física o digital, podrán participar por un premio mayor de $100 millones, redimible en la plataforma Tu360 Compras, en la sección de movilidad.



¿Quiénes pueden participar en los premios de hasta $25 millones en Nequi?

La campaña está dirigida a personas naturales mayores de 18 años que tengan una cuenta activa en Nequi, ya sea un depósito de bajo monto o una cuenta de ahorros. Para participar, es necesario:



Registrarse en la campaña a través de la notificación que aparece en la app (en la sección “Sugeridos Nequi” o en la campanita de la parte superior derecha).

No tener bloqueos en la cuenta ni estar en mora con créditos Nequi como Salvavidas, Propulsor o Paracaídas.

Realizar transacciones válidas durante el periodo de vigencia de la campaña.

Cada transacción exitosa realizada dentro de las fechas establecidas otorga una oportunidad de participar en los sorteos semanales. Si el usuario utiliza un producto o servicio que no había usado en lo corrido del año, esa oportunidad se duplica.



¿Qué tipo de transacciones en Nequi califican para participar?

Nequi ha definido una amplia gama de operaciones que califican como válidas para participar en “Paga y Gana”. Estas incluyen:



Pagos con la Tarjeta Débito Nequi Visa, tanto física como digital.

Pagos de servicios dentro de la app: facturas de televisión, internet, telefonía, servicios públicos, recargas de minutos o paquetes, tiquetes de transporte, plataformas de música, video y juegos.

Pagos en comercios electrónicos usando el botón Nequi (diferente al botón PSE).

Pagos o transferencias con QR Nequi, incluyendo QR interoperable y QR Bancolombia.

Pagos recurrentes mediante el botón de suscripciones.

Recibir pagos o transferencias a través de las llaves Nequi.

Recibir remesas del exterior.

Transferencias desde PayPal o Payoneer hacia Nequi.

Compra de seguros en la app con aseguradoras aliadas.

Recarga de cuenta Trii desde la app Nequi.

Cada una de estas transacciones, si se realiza exitosamente, cuenta como una oportunidad para ganar. Si el usuario realiza una operación con un producto que no había utilizado en el año, esa oportunidad se multiplica por dos.



¿Cómo saber si ganó el premio con Nequi?

Los usuarios deben estar atentos al centro de notificaciones de la app, representado por la campanita ubicada en la parte superior derecha. Allí recibirán el aviso en caso de haber sido seleccionados como ganadores. Para aceptar el premio, se debe confirmar el mensaje en un plazo de dos días calendario.

Es importante destacar que Nequi no solicita información confidencial como claves o códigos por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas. Toda comunicación oficial se realiza a través de los canales verificados: la app, el sitio web nequi.com.co, redes sociales oficiales y la línea de atención 300 600 0100. Además, para garantizar la transparencia del concurso, Nequi ha establecido una serie de condiciones que deben cumplirse:



Las transacciones deben ser efectivas y no reversadas durante el periodo de la campaña.

Los usuarios que hayan sido ganadores en el sorteo número 5 no podrán participar en el sorteo número 6, correspondiente al premio mayor.

Solo se contabilizan las transacciones realizadas durante la vigencia oficial de la campaña: del 24 de septiembre al 18 de octubre de 2025.

El usuario debe estar registrado correctamente en la campaña para que sus transacciones sean válidas.

¿Qué operaciones se pueden realizar en Nequi?

Una de las principales funcionalidades de Nequi es la posibilidad de enviar y recibir dinero de manera inmediata entre usuarios de la misma plataforma. Esta operación se realiza a través de llaves digitales como el número de celular, el código QR o enlaces personalizados, lo que permite transferencias rápidas y sin costo. Además, Nequi está integrada con redes bancarias tradicionales, por lo que también es posible recibir dinero desde cuentas bancarias o plataformas internacionales como PayPal y Payoneer.



En cuanto a pagos, Nequi permite cubrir servicios públicos, facturas de telecomunicaciones, suscripciones digitales (como música, video o juegos), recargas de celular, tiquetes de transporte y seguros. Estas operaciones se pueden realizar directamente desde la app, lo que convierte a Nequi en una herramienta útil para centralizar gastos cotidianos.

La plataforma también ofrece una tarjeta débito Visa, disponible en formato físico y digital, que puede usarse para compras en comercios físicos y electrónicos. Esta tarjeta está vinculada al saldo de la cuenta Nequi, y su uso genera beneficios como participación en promociones y sorteos.

Otra función destacada es la posibilidad de ahorrar mediante bolsillos virtuales, donde el usuario puede separar dinero para metas específicas. También se pueden solicitar créditos, como el de consumo de bajo monto o libre inversión.

El primero está diseñado para cubrir necesidades financieras menores, con montos que van desde los $100.000 hasta los $5.278.000. Este tipo de crédito puede solicitarse a plazos que oscilan entre 1 y 60 meses, y está destinado a libre inversión, es decir, el usuario puede utilizar los recursos para cualquier propósito personal. Como requisito, se exige la contratación de un seguro de vida, y en algunos casos puede incluir una garantía respaldada por el Fondo de Garantías S.A. (FGA), lo que facilita el acceso al crédito para personas con menor historial financiero.

Por otro lado, el crédito de libre inversión está orientado a usuarios que requieren montos más altos, con un rango que va desde los $100.000 hasta los $25.000.000. Al igual que el crédito de bajo monto, este producto financiero permite plazos de entre 1 y 60 meses y está destinado a libre inversión. También exige la contratación de un seguro de vida como medida de protección, y puede incluir garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) o el FGA, dependiendo del perfil del solicitante y las condiciones del crédito.

