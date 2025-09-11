En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Director de Prosperidad Social habla del futuro de Renta Joven: "Esta transición es urgente"

Director de Prosperidad Social habla del futuro de Renta Joven: "Esta transición es urgente"

Prosperidad Social confirmó que trabaja en ajustes que serán discutidos con estudiantes de instituciones de educación superior en las próximas semanas. Vea de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:57 p. m.
Comparta en:
Director de Prosperidad Social habla del futuro de Renta Joven: "Esta transición es urgente"
El programa Renta Joven fue creado en un principio con el propósito de apoyar a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad económica. -
Prosperidad Social/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad