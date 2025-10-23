¿Cuánto paga un CDT de Davivienda por invertir $5 millones en octubre de 2025? Tasas y plazos

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es uno de los instrumentos financieros más utilizados por los colombianos para invertir de manera segura y con rentabilidad fija. En octubre de 2025, Davivienda ofrece diversas opciones de CDT con tasas que varían según el monto invertido y el plazo seleccionado. Para una inversión de $5 millones, las tasas efectivas anuales (E.A.) disponibles permiten estimar con precisión cuánto se puede ganar al finalizar el periodo pactado.

El CDT es un producto que consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un tiempo determinado. A cambio, el banco paga intereses que se calculan con base en una tasa fija o variable, previamente acordada. En el caso de Davivienda, las tasas son fijas y dependen del rango de monto y del plazo de inversión.



CDT Davivienda: tasas de interés

Como en todos los bancos, las tasas dependen del plazo que usted elija al momento de invertir y del monto ahorrado. Estas son:

CDT móvil desde cuentas Davivienda

Plazo (días) Menor a $50 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga Reinversión 30 - 55 8.20% 8.30% 8.25% 8.35% 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 56 - 85 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 8.45% 8.55% 86 - 115 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 116 - 140 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 141 - 185 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 186 - 355 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 356 - 539 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 540 - 719 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% >= 720 9.20% 9.30% 9.25% 9.35% 9.30% 9.40% 9.35% 9.45%

CDT móvil – desde cuentas de otros bancos (PSE)

Plazo (días) Menor a $50 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $50 y $99.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Nuevo o prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Nuevo o prórroga Reinversión 30 - 55 8.25% 8.35% 8.30% 8.40% 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 56 - 85 8.35% 8.45% 8.40% 8.50% 8.45% 8.55% 8.50% 8.60% 86 - 115 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 8.80% 116 - 140 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 8.85% 141 - 185 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 186 - 355 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 8.95% 356 - 539 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 9.10% 540 - 719 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% 9.15% >= 720 9.20% 9.30% 9.25% 9.35% 9.30% 9.40% 9.35% 9.45%

CDAT virtual – desde cuentas Davivienda

Plazo (días) Entre $50 y $99.9 millones Prórroga Reinversión Entre $100 y $499.9 millones Prórroga Reinversión Igual o mayor a $500 millones Prórroga Reinversión 30 - 55 4.60% 4.70% 4.65% 4.75% 4.70% 4.80% 56 - 85 4.80% 4.90% 4.85% 4.95% 4.90% 5.00% 86 - 115 4.90% 5.00% 4.95% 5.05% 5.00% 5.10% 116 - 140 5.00% 5.10% 5.05% 5.15% 5.10% 5.20% 141 - 185 5.10% 5.20% 5.15% 5.25% 5.20% 5.30% 186 - 355 5.20% 5.30% 5.25% 5.35% 5.30% 5.40% 356 - 539 5.30% 5.40% 5.35% 5.45% 5.40% 5.50% 540 - 719 5.40% 5.50% 5.45% 5.55% 5.50% 5.60% >= 720 5.50% 5.60% 5.55% 5.65% 5.60% 5.70%

¿Cuánto paga Davivienda en un CDT de $5 millones?

En Noticias Caracol le explicamos cuáles serían las ganancias si decide ahorrar esta cantidad a plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 meses. Recuerde que, a mayor plazo, mayores intereses le pagará esta y todas las entidades que ofrecen Certificado de Depósito a Término:



Plazo: 120 días

Ganancia: $5.124,733.00

Tasa: 8.00% efectivo anual

Plazo: 240 días

Ganancia: $5.257.381,00

Tasa: 8.15% efectivo anual

Plazo: 360 días

Ganancia:$5.393.600,00

Tasa: 8.20% efectivo anual

Plazo: 540 días

Ganancia: $5.606.091,00

Tasa: 8.25% efectivo anual

Plazo: 720 días

Ganancia: $5.829.862,00

Tasa: 8.30% efectivo anual

¿Cómo abrir un CDT en Davivienda?

Abrir un Certificado de Depósito a Término (CDT) en Davivienda es un proceso que se ha simplificado gracias a la digitalización de los servicios financieros. Este producto está diseñado para quienes desean invertir su dinero de forma segura, con una rentabilidad fija y sin asumir riesgos de mercado. Davivienda ofrece la posibilidad de realizar esta apertura completamente en línea, sin necesidad de acudir a una oficina física, lo que representa una ventaja significativa para los usuarios que valoran la eficiencia y la comodidad.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con una cuenta activa en Davivienda o en otra entidad financiera desde la cual se pueda transferir el dinero mediante PSE. El monto mínimo requerido para abrir un CDT es de $500.000 pesos colombianos, y el plazo mínimo de inversión es de 30 días. A partir de ese tiempo, el cliente puede seleccionar el periodo que mejor se ajuste a sus objetivos financieros, ya sea mensual, trimestral, semestral o al final del plazo pactado. Es importante tener en cuenta que los pagos periódicos de intereses solo aplican para CDTs con plazos que sean múltiplos de 30 días.



El proceso de apertura se realiza a través de la App Davivienda. Una vez dentro de la aplicación, el usuario debe ingresar con su clave virtual y dirigirse a la opción “Solicitar productos”. Allí encontrará la categoría “Inversiones”, donde podrá seleccionar “CDT”. El sistema permite simular las condiciones de la inversión, incluyendo el monto, el plazo y la tasa de interés ofrecida. Esta simulación es útil para tomar decisiones informadas antes de confirmar la apertura del producto.

Una vez completado el proceso, el CDT queda registrado y el cliente puede optar por recibir los intereses en su cuenta Davivienda o en una cuenta de otra entidad. También existe la posibilidad de capitalizar los intereses, es decir, sumarlos al capital inicial para obtener mayores rendimientos. En caso de requerir el título físico del CDT, este puede ser solicitado en cualquier oficina Davivienda antes de la fecha de vencimiento.

Al llegar el vencimiento del CDT, el cliente dispone de dos días hábiles adicionales para decidir si desea retirar el dinero, reinvertir el capital inicial, reinvertir el capital más los intereses, o modificar el monto de la inversión. Es importante destacar que el CDT no puede ser redimido antes de la fecha de vencimiento, salvo que se realice una venta en el mercado secundario. Para ello, es necesario imprimir el título en una oficina del banco.

Davivienda también permite negociar, endosar o fraccionar el CDT antes de su vencimiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Esta flexibilidad convierte al CDT en una herramienta útil no solo para el ahorro, sino también para la planificación financiera a mediano y largo plazo.

La tasa de interés que se reconoce en el CDT es fija y se determina al momento de la apertura, dependiendo del monto y el plazo seleccionados. Esta característica brinda certeza sobre los rendimientos que se obtendrán, lo cual es especialmente valorado por quienes buscan estabilidad en sus inversiones. Para consultar las tasas vigentes, Davivienda ofrece un simulador en su sitio web oficial, donde se puede verificar la rentabilidad estimada según las condiciones elegidas. Esta herramienta permite comparar opciones y tomar decisiones con base en datos actualizados.

