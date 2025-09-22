Declaración de renta en Colombia: esta semana vencen nuevos plazos, del 22 al 28 de septiembre

La temporada de declaración de renta en Colombia avanza y esta semana, entre el 22 y el 28 de septiembre, un nuevo grupo de contribuyentes deberá cumplir con esta obligación tributaria. El proceso, que inició el pasado 12 de agosto y se extenderá hasta el 24 de octubre, es fundamental para el Estado, ya que le permite identificar los movimientos financieros de los ciudadanos y garantizar el recaudo de impuestos de quienes tienen mayor capacidad económica.



¿Quiénes están obligados a declarar renta en 2025?

No todas las personas naturales deben presentar la declaración. El requisito aplica únicamente para quienes, durante el año gravable 2024, superaron los montos mínimos establecidos por la DIAN:



Patrimonio bruto: más de $211.792.000 (4.500 UVT) al 31 de diciembre de 2024.

más de $211.792.000 (4.500 UVT) al 31 de diciembre de 2024. Ingresos brutos anuales : superiores a $65.891.000 (1.400 UVT).

: superiores a $65.891.000 (1.400 UVT). Consumos con tarjeta de crédito: por encima de $65.891.000.

por encima de $65.891.000. Compras y consumos totales: que superen los $65.891.000.

que superen los $65.891.000. Consignaciones, depósitos o inversiones financieras: que excedan los $65.891.000.

Es importante aclarar que declarar no siempre significa pagar impuesto. Primero se presenta la declaración y luego la DIAN establece si el contribuyente tiene saldo a favor o a cargo. Solo quienes cuentan con mayor poder adquisitivo terminan tributando.



Fechas clave de esta semana según la cédula o RUT

Los plazos dependen de los dos últimos dígitos de la cédula o el RUT. Esta semana corresponde a:



22 de septiembre : terminados en 57-58.

: terminados en 57-58. 23 de septiembre: terminados en 59-60.

terminados en 59-60. 24 de septiembre: terminados en 61-62.

terminados en 61-62. 25 de septiembre: terminados en 63-64.

terminados en 63-64. 26 de septiembre: terminados en 65-66.

Quienes estén en estos grupos deben presentar su declaración a más tardar en la fecha asignada para evitar sanciones.



Requisitos antes de presentar la declaración

Para poder declarar renta, la DIAN exige a los contribuyentes:



Estar inscritos en el RUT (Registro Único Tributario) o actualizarlo en caso de cambio de dirección, correo, teléfono o actividad económica.

Contar con usuario y firma electrónica habilitados para el acceso al portal de la DIAN.

Reunir documentos como certificados de ingresos, extractos bancarios, soportes de inversiones, compras y consumos.

¿Cómo se paga la declaración de renta?

El pago puede hacerse de dos maneras:



En línea: a través del portal de la DIAN, donde se genera el Formulario 490. Con él, el contribuyente es dirigido al sistema de su banco para completar la transacción. Presencial: llevando dos copias impresas del Formulario 490 a un banco autorizado y pagando en efectivo, cheque, tarjeta débito o crédito.

Entre los bancos habilitados están: Banco de Bogotá, BBVA, Davivienda, Banco de Occidente, Bancolombia, Banco Popular, Banco Agrario, Colpatria, Itaú, CitiBank, entre otros.



Las sanciones por incumplir

Presentar la declaración fuera de plazo o no hacerlo trae consecuencias económicas. Según el Estatuto Tributario:



La sanción es del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin superar el 100%.

Si no hay impuesto a cargo, la sanción será del 0,5% de los ingresos brutos, con un tope del 5%.

Si existe requerimiento por parte de la DIAN, la sanción aumenta al 10% mensual del impuesto, hasta el 200%.

En casos de omisión, se aplica una multa del 20% de los ingresos brutos.

La DIAN insiste en que cumplir a tiempo evita intereses y sanciones que pueden representar un fuerte golpe económico. Además, recalca que la declaración es un trámite personal y que, aunque puede delegarse a un contador, la responsabilidad final recae en el contribuyente. Con el calendario avanzando hacia su recta final, esta semana se convierte en un llamado clave para quienes tienen los últimos dígitos de cédula entre 57 y 66.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL