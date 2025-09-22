En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Declaración de renta en Colombia: esta semana vencen nuevos plazos, del 22 al 28 de septiembre

Declaración de renta en Colombia: esta semana vencen nuevos plazos, del 22 al 28 de septiembre

Para esta semana deben declarar renta las personas que tienen los últimos dígitos de cédula entre 57 y 66. Conozca los detalles.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 22 de sept, 2025
Fechas para la declaración de renta septiembre de 2025
Fechas para la declaración de renta septiembre de 2025 -
Getty Images - Dian

