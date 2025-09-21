En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Petro pide ayuda a presidenta de México para hallar con vida a B King, desaparecido tras concierto

Petro pide ayuda a presidenta de México para hallar con vida a B King, desaparecido tras concierto

Bayron Sánchez, expareja de Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira en México. También se desconoce el paradero de su compañero, Jorge Herrera.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de sept, 2025
Petro pide ayuda a presidenta de México para hallar con vida a B-King, desaparecido tras concierto
Colprensa - Instagram: @sebastianjimenezph - B-King

