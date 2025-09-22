Reconocido supermercado en Colombia regala bonos y hasta un viaje al centro de visitantes de la NASA

Makro, cadena de supermercados con presencia en Colombia desde hace tres décadas, ha lanzado una campaña con motivo de su aniversario número 30. Esta iniciativa incluye una serie de beneficios para los consumidores, entre los que se encuentran bonos de mercado, descuentos en productos de consumo masivo y la posibilidad de participar en un sorteo cuyo premio principal es un viaje al centro de visitantes de la NASA, ubicado en el Kennedy Space Center, Estados Unidos.

La campaña se desarrolla entre el 29 de agosto y el 2 de octubre de 2025. Durante este periodo, los clientes que realicen compras iguales o superiores a $300.000 pesos colombianos pueden acceder a una ruleta virtual instalada en las tiendas. Esta dinámica permite ganar hasta el 100 % del valor de la compra, con un tope de $700.000 pesos. En total, se han dispuesto 500 mercados gratuitos como parte de esta promoción.



Makro regalará viaje al centro de visitantes de la NASA

Además de los premios instantáneos, los participantes que cumplan con los requisitos establecidos por la cadena pueden inscribirse en el sorteo de un viaje para cuatro personas al centro de visitantes de la NASA. El paquete incluye una estadía de tres noches y cuatro días, con acceso a las instalaciones del complejo espacial. Esta experiencia está dirigida a quienes participen activamente en la campaña y cumplan con las condiciones de compra y registro en el sistema de Makro.

"Los clientes que participen en la ruleta virtual por el BONO DE MERCADO MAKRO, independientemente de si resultan o no ganadores del BONO DE MERCADO MAKRO, tendrán la oportunidad de inscribirse en el SORTEO FINAL dentro del mismo quiosco digital promocional, para ganar un viaje al Centro de Visitantes de la NASA en el centro espacial Kennedy, ubicado en Orlando, Florida (Estados Unidos de América). Sin embargo, la participación en el sorteo final está sujeta a que el cliente manifieste expresamente su deseo de participar, seleccionando la opción correspondiente en el quiosco digital promocional al finalizar la dinámica. El ganador del viaje, sea persona natural o jurídica, deberá obligatoriamente realizar el viaje y tendrá la facultad de elegir a tres (3) acompañantes que viajarán con él", explica Makro en los términos y condiciones del sorteo.



La entidad aclaró que todas las personas que participen en la actividad y resulten seleccionadas para el viaje —incluyendo al ganador y sus acompañantes— deben tener un pasaporte colombiano vigente. Este pasaporte no puede vencer antes de seis meses contados desde la fecha estimada de salida del viaje. Además, deben tener una visa de turismo válida para ingresar a Estados Unidos, o estar en proceso de obtenerla, siempre que ya haya sido aprobada. También deben contar con cualquier otro documento migratorio que las autoridades estadounidenses exijan para permitir el ingreso legal al país.

En términos logísticos, la ruleta virtual y el sistema de registro para el sorteo del viaje a la NASA están disponibles en las tiendas físicas. Los clientes deben presentar su factura de compra y seguir las instrucciones del personal para participar. El sorteo se realizará al finalizar la campaña, y los ganadores serán contactados directamente por la empresa para coordinar los detalles del viaje.



Descuentos en Makro

La estrategia de aniversario también contempla descuentos de hasta el 50 % en productos de la canasta familiar, artículos de aseo personal y del hogar, bebidas, congelados, utensilios de cocina y juguetes. En algunos casos, se ofrece una rebaja del 60 % en la segunda unidad de referencias seleccionadas. Estas promociones están disponibles en las 21 tiendas que Makro opera en 16 ciudades del país. El evento de celebración incluye actividades especiales en los puntos de venta. Por ejemplo, el sábado 20 de septiembre se realizó una jornada con degustaciones y activaciones de marcas aliadas en todas las tiendas. En la sede ubicada en la avenida Boyacá, en Bogotá, se llevó a cabo una programación especial con participación de empresas como Alquería, Kellogg’s, Quesos La Florida y Aguardiente Antioqueño.

La campaña también incluye una feria de descuentos denominada “Horecatón”, dirigida a clientes profesionales del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Esta sección contempla ofertas exclusivas en productos de alto consumo en el sector gastronómico, con el objetivo de apoyar a los negocios que forman parte del ecosistema comercial de Makro.

