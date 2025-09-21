Revelan carta completa que envió Nicolás Maduro a Donald Trump: ¿qué dice sobre Venezuela?

Cuatro días después del más reciente ataque que llevó a cabo Estados Unidos contra una embarcación que, supuestamente, iba cargada de droga y salía desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro envió una carta a Donald Trump. En ella, se hace un llamado al diálogo y a aliviar las tensiones entre ambos países.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue quien confirmó este domingo que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell. El líder venezolano también destacó a Grenell como un "canal que ha funcionado inmaculadamente" para resolver en el pasado las acusaciones de EE.UU. de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', así llamados, que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.



Esta carta está escrita en inglés e inicia diciendo: "Respetado presidente Donald Trump, le escribo para presentarle algunas ideas e información para su consideración". En los párrafos posteriores, a Maduro se le lee en un tono dialogante, pacífico y conciliador.

"Tuve una larga conversación con el Enviado Especial Rick Grenell (Richard Grenell) sobre este y otros temas. En ese sentido, le envío datos contundentes sobre la producción y el tráfico de drogas en Sudamérica. Estos datos demuestran de forma concluyente que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y un país sin relevancia en el ámbito de los narcóticos. Esto se debe al inmenso esfuerzo realizado durante años por nuestras fuerzas policiales y militares", se lee en una parte de la carta divulgada.

"Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas", apunta Maduro.



Qué ha dicho Donald Trump sobre carta enviada desde Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó este domingo confirmar si recibió una carta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE.UU. atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EE.UU., Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue hoy al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona. "Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir", contestó.

Trump dijo este sábado en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

EE.UU. ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

